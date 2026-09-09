Las salas del Parlamento andaluz renuevan sus sistemas de presentación de contenidos y debates con tecnología avanzada

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, presenta nuevos sistemas de presentación de contenidos y debates. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las salas del Parlamento de Andalucía han renovado los sistemas de presentación de contenidos multimedia y de debate que se estrenan con la celebración de las primeras comisiones programadas en el primer periodo de sesiones de la XIII legislatura.

Este trabajo de modernización ya está operativo en las salas de comisiones, en las salas donde se celebran la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, y en las salas de formación, según han informado este miércoles desde el Parlamento en un comunicado.

La presidenta de la Cámara andaluza, Ana Mestre, ha destacado que "esta renovación, que forma parte del Plan de Transformación Digital en el que se encuentra inmerso el Parlamento de Andalucía, ayudará a la labor diaria de los diputados y diputadas y de los agentes sociales con equipos multimedia de alta calidad y tecnología actualizada que garantizan una experiencia de trabajo óptima".

Desde el Parlamento han aclarado que la renovación del sistema anterior, que contaba con una antigüedad de casi 20 años, se ha llevado a cabo con la instalación de equipos con un sistema de megafonía profesional, con control de tiempos, priorización de intervenciones, presentación de contenidos o celebración de videoconferencias.

Todo ello "con la tecnología más avanzada", que ha sido implementada por el servicio de Informática de la Cámara. Concretamente, se ha instalado un sistema de control de cada sala mediante un panel táctil de 10" en la mesa de la presidencia, redundado con un equipo en la sala de control técnico que permite una conexión remota para actuaciones de urgencia.

Con una conexión "sencilla e intuitiva", el sistema permite que, de forma autónoma, se controle el funcionamiento de los debates, las intervenciones, las videoconferencias y las presentaciones con botones en la pantalla táctil.

Además, se han instalado 14 pantallas de 86" en pared y tres de 55" en el frontal de la primera bancada de las salas de comisiones, lo que permitirá que cualquier asistente a las salas pueda ver el contenido multimedia que se utilice en las sesiones de una forma "cómoda y sin ángulos muertos".

Por otro lado, el sistema de control de debates permite establecer tiempos de duración de las intervenciones y que se silencien los micrófonos al acabar esos tiempos. También permite que se limite el número de micrófonos utilizados simultáneamente. Con ello "se posibilita la moderación del debate y que las intervenciones sean ágiles y ecuánimes", según valoran desde el Parlamento.

El sistema de presentaciones, por su parte, incluye dispositivos inalámbricos que posibilitarán que los comparecientes utilicen sus propios dispositivos o los del Parlamento con "una sencilla conexión USB y pulsando un botón".

Y en cuanto al sistema de videoconferencia, se ha habilitado una cámara con diferentes configuraciones cuya disposición y emisión es dirigida desde la presidencia de la sala. Esto permite controlar el tiempo en el que un compareciente interviene en la sala de la misma forma que si estuviese de manera presencial. Además, se garantiza que dicho sistema puede ser desactivado cuando termine la comparecencia, según ponen de relieve desde el Parlamento.