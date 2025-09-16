Salud achaca las listas de espera crecientes en Córdoba a que el Reina Sofía es "un hospital de referencia"

Archivo - Botella (centro), con responsables y cardiólogos del Hospital Reina Sofía, en una actividad con motivo del Día Mundial del Corazón. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

María Jesús Botella anuncia medidas para atajar ese crecimiento, como dar más uso a los quirófanos y contratar a enfermeras y anestesistas

CÓRDOBA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha achacado el crecimiento de las listas de espera quirúrgicas en la provincia al hecho de que el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba es "un hospital de referencia", no solo a nivel autonómico y nacional, si también internacional, para determinadas operaciones, lo que tiene su repercusión en los tiempos de uso de los quirófanos y, por tanto, en las listas de espera.

A este respecto y en un audio remitido por la Junta, Botella ha dicho, en primer término, que en su Delegación son "conscientes de la preocupación que existe en la provincia de Córdoba en relación con las listas de espera", aunque lo cierto es que "los datos en Andalucía son buenos, porque las listas de espera se están reduciendo", y ha bajado "en un 60% el número de personas que están esperando a ser intervenidos fuera de plazo, y también se está reduciendo de manera importante el tiempo de espera", siendo "la media de Andalucía en torno a un mes y medio".

Esto, según ha señalado, "está siendo posible gracias, en primer lugar, al esfuerzo presupuestario que está haciendo la Junta de Andalucía por nuestro sistema sanitario público", pues "ha habido un incremento de los presupuestos destinados a sanidad de un 55% respecto a 2018", y también se debe "al incremento que ha habido tan importante de profesionales", con "28.000 profesionales sanitarios más en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2018".

La pregunta en este caso que se hacen los cordobeses, según ha argumentado Botella, es "porque en Córdoba no seguimos esa dinámica", dado que en la provincia han crecido las listas de espera quirúrgicas y para citas con especialistas, concluyendo la delegada de Salud que "en Córdoba estamos afectados, de alguna manera, por la complejidad, la excelencia y la calidad de nuestro Hospital Reina Sofía".

De hecho, "es un hospital de referencia para muchos procesos, para muchas patologías, no solo en Andalucía, sino en toda España", y ello "hace que vengan muchas personas a tratarse aquí, al Hospital Reina Sofía", el cual "tiene 22 unidades de referencia, y no solo en la comunidad autónoma, sino en toda España, y hace diariamente procedimientos quirúrgicos muy complejos, que consumen más tiempo que otro tipo de procedimientos quirúrgicos".

También cuenta el Reina Sofía con "la cirugía robótica, que es, desde luego, una ventaja y un avance para el paciente, porque es menos invasiva que la cirugía convencional, pero también requiere y consume más tiempo en cada intervención", y también hay que tener en cuenta "todo el tema de los trasplantes", siendo "un orgullo para Córdoba que el Hospital Reina Sofía, en el año 2024, ha sido el segundo hospital en el mundo que más trasplantes ha hecho de pulmón", lo cual "también impacta en lo que son las listas de espera, porque cualquier operación de trasplante también implica más tiempo de quirófano".

MEDIDAS

En cualquier caso, Botella ha resaltado se está actuando "para que se reduzcan las listas de espera" y, para ello, además de lo que ya se hace, se van a ampliar las sesiones de quirófano, "es decir, va a haber tres sesiones de quirófano más diariamente, y esto va a ser posible porque se va a contratar a más personal de enfermería y también a más técnicos de cuidados de enfermería".

De igual manera, "se va a contratar a más anestesistas y también se va a reordenar el bloque quirúrgico, para aprovechar mejor los espacios" del mismo, "y se va a poner en funcionamiento un hospital de día quirúrgico, para que las personas que se intervienen y que no necesiten pernoctar, pues puedan estar en este hospital de día".

Botella ha añadido que a ello hay que unir, "por supuesto, el tema de los conciertos y poner en marcha y a funcionar el acuerdo marco tan importante que se ha conseguido en Andalucía", de modo que, "con el buen hacer de todos los profesionales de los hospitales de la provincia de Córdoba y con estas medidas que hemos puesto encima de la mesa, pues podamos ponernos al ritmo de disminución de listas de espera que ahora mismo hay en el resto de provincias de Andalucía".

En cualquier caso, la delegada de Salud ha querido subrayar que el Hospital Reina Sofía "ya partía de unos datos y de unos niveles muy buenos", dado que "ha sido siempre un hospital eficiente, donde la demora media es más baja que la media de Andalucía, y esto es importante".