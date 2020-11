Salud afirma haber hecho "todo lo posible" para cubrir al médico que se jubila este martes en Luque

CÓRDOBA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha afirmado este martes que desde Salud se ha hecho "todo lo posible" para cubrir, aunque sin lograrlo, la plaza que deja vacante uno de los dos médicos de Familia que prestan servicio en el Centro de Salud de Luque (Córdoba) y que se jubila este mismo martes 3 de noviembre, en plena pandemia del Covid-19.

Botella, en un audio difundido por la Junta, ha reaccionado así ante las críticas que ha hecho a Salud la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete (PSOE), asegurando la delegada que "desde la Gerencia del Área Sanitaria Sur de la provincia de Córdoba se han hecho muchísimos esfuerzos y se han agotado todos los recursos disponibles para intentar cubrir esta plaza de médico de Familia que se queda vacante por jubilación de su titular".

En este sentido, ha insistido en dejar "muy claro que no ha habido falta de previsión, ni ha habido falta de diligencia y se ha hecho todo lo posible para que, cuando se jubile el médico del Centro de Salud de Luque, pues hubiera otra persona en ese puesto, pero a la vista está que no ha sido posible", si bien, por parte del Área Sanitaria Sur se están buscando soluciones y, por supuesto, los vecinos de Luque van a seguir atendidos, como no puede ser de otra manera".

Por ello, a Botella le parece "tremendamente injusto que por parte de la propia alcaldesa de Luque se diga que se ha actuado con falta de previsión y con falta de diligencia, porque esto no es cierto", ya que desde el Área Sanitaria Sur de la provincia de Córdoba "se han sacado dos convocatorias públicas de empleo", una en diciembre de 2019 y otra en mayo de este año.

En concreto, según ha detallado la delegada, "se sacaron 29 plazas para ser cubiertas por por un contrato de interinidad" en la convocatoria de 2019, "y en el mes de mayo de 2020 se sacaron diez", y "al final se adjudicaron 34, aclarando Botella que "de estos 34 médicos que pasaron a tener su plaza como interino, solo cuatro de ellos suponen un incremento del número de médicos de Familia para el Área Sur de Córdoba, porque el resto, es decir, 30 de los que ocuparon estas estas plazas como interinos estaban ya prestando sus servicios en el Área con contratos temporales".

Además de estas convocatorias de empleo, según ha resaltado Botella, también "se han hecho otras muchas gestiones", como "comunicaciones al Colegio de Médicos y a sociedades científicas" e, igualmente, "se han hecho también gestiones para la contratación de medicos extracomunitarios", y "para la contratación de médicos residentes".

En consecuencia, según ha subrayado la delegada, "se ha hecho todo lo que está en en manos de del Área Sanitaria Sur para conseguir que no se quedara vacante la plaza de médico que se jubila del Centro de Salud de Luque", pero sin lograrlo y ello, según ha opinado Botella, se debe a "la falta tan importante que tenemos en la provincia de Córdoba, en Andalucía y en España en general de médicos, y justamente de médicos de Atención Primaria, y sobre todo para cubrir determinadas zonas, que son de difícil cobertura" por estar "más alejadas" y que "no todo el mundo las quiere".

Ello además "es consecuencia", según ha concluido Botella, "no de la gestión de los casi dos años del Gobierno del cambio en Andalucía", sino que es el resultado "de una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años y de la que ahora estamos viendo las consecuencias", teniendo en cuenta que, "a la falta de de médicos se unen también las malísimas condiciones laborales que han tenido los médicos en Andalucía durante todos estos años, y ahora pues nos encontramos con esta situación".