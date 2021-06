Salud prevé volver a activar los decretos de garantía de respuesta asistencial cuando se controle la pandemia

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado este jueves que la paralización de los decretos de garantía de respuesta asistencial, suspendidos por la pandemia de coronavirus, "se activarán otra vez" en cuanto "esté bastante controlada la cuarta ola".

El PSOE ha advertido de los casos de pacientes que se han negado a ir a una cita durante la pandemia, quienes "han sido eliminados de las listas de espera y han dejado de ser atendidos".

En respuesta a una pregunta del PSOE en el Pleno del Parlamento de Andalucía, Aguirre ha defendido que estos decretos de garantía de los tiempos de respuesta de la actividad quirúrgica y asistencial "decayeron en todas las comunidades autónomas, en todos los países", mientras que ha apelado a que son decretos de 2001 y 2004 que "estamos aplicando y poco a poco vamos a volver a la plena normalidad".

El consejero de Salud ha sostenido que "todos los casos urgentes, quirúrgica, clínica, y de primera consulta siguen siendo de máxima atención y estamos trabajando a tope sumando todos los recursos" y ha esgrimido los datos de 4 de junio, en comparación con el 13 de marzo de 2020, de patología oncológica para indicar que hay "31.904 menos pacientes pendientes y 5.393 están fuera de plazo de los 365 días".

Aguirre ha defendido "una actividad quirúrgica potente a pesar de la pandemia", mientras que ha elogiado la estrategia de nivelación que ha seguido el sistema sanitario, por lo que ha indicado que "ahora que baja la presión asistencial sube la actividad quirúgica".

El diputado del PSOE Jesús Fernández Ferreras ha trasladado al consejero de Salud que el decreto establece que los pacientes pueden reclamar que una intervención sea desviada a la medicina privada, por lo que ha defendido que se trata de "una herramienta muy útil, beneficiosa para atender a quienes tienen imposible a acceder a otro sistema de salud".

El parlamentario socialista ha considerado que la sucesiva activación y supresión del estado de alarma, ya definitiva desde el 9 de mayo, corre el riesgo de elevar "una supresión provisional a supresión definitiva", por lo que ha hablado de "un grave problema para las familias".

El consejero de Salud ha respondido otra pregunta en el Pleno de la parlamentaria socialista María José Sánchez Rubio, quien ha cuestionado a Aguirre por las medidas para bajar la incidencia del Covid.

Aguirre ha apuntado que el Gobierno andaluz ha programado el plan de vacunación de un millón de dosis semanales, a lo largo de las 24 horas los 7 días de la semana, que se ha supuesto pasar de 270 a 300 puntos de vacunación, de los 140 puntos externos a 200, de los 336 equipos de vacunación a 1.000, de 1.000 a 3.000 enfermeros, por lo que ha concluido que "estamos preparados para las vacunas que lleguen".

EL MIÉRCOLES, RÉCORD DE VACUNACIÓN CON 136.459 DOSIS

El consejero de Salud ha afirmado que se han inyectado 5,6 millones de vacunas, que este miércoles se batió el récord con 136.459 dosis, que 2 millones de andaluces tiene la pauta completa, y 4 millones o tienen una dosis o están inmunizados por haber pasado el virus, por lo que ha indicado que "la Junta pone el 95% de las vacunas que nos llegan en la misma semana" y ha concluido que son "cifras que nos llaman al optimismo sobre la incidencia acumulada", aunque ha reconocido que "estamos preocupados por la incidencia acumulada", que ha circunscrito a personas de entre 16-19 años, de las que han indicado que "no repercuten en la hospitalización".

La diputada del PSOE, María José Sánchez Rubio, ha subrayado que la tasa de incidencia acumulada de Andalucía supera "en 75 puntos la media de España" y ha advertido de que es la segunda tasa más alta tras La Rioja, así como de que las 9 provincias con las tasas más altas, 7 son andaluzas.

"Están dando por hecho que con la vacunación es suficiente, pero no se está reforzando la Atención Primaria", ha sostenido Sánchez Rubio, quien ha dado cuenta de situaciones que se viven en los centros de salud como que "el mismo personal se ha ido a hacer las pcr y vacunación y no atienden presencialmente, que se hace tarde y después del proceso tortuoso de la llamada".

"No están realizando los rastreos, la desescalada es más lenta", ha afirmado la diputada del PSOE, quien ha considerado que "no ayuda solo confrontar con el Gobierno", por lo que ha instado a "reforzar todo el sistema sanitario para que no se perpetúen los datos".