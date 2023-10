Salud defiende que el sistema privado "es un complemento" cuando el público "no es capaz de llegar" y pide "no engañar"

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha vuelto a incidir en comisión parlamentaria que en la sanidad andaluza "no se privatizará nada", al tiempo que ha defendido que el acuerdo marco de 734 millones de euros para conciertos privados a partir de 2024 "es un complemento cuando el sistema sanitario público andaluz no es capaz de llegar", porque "nuestra obligación es llegar" y ha pedido a la izquierda que "no engañe a la población".

En Andalucía "no se privatiza nada" y lo que se ha hecho es "un cambio de modelo, porque ustedes concertaban y nosotros sacamos un acuerdo marco". "Es una forma jurídica distinta pero se hace lo mismo, por lo que no engañen a la población cuando dicen que nuestro objetivo primordial es la privatización del sistema sanitario público andaluz".

Ha defendido que su departamento ha presentado la información de las listas de espera "en tiempo y forma", cumpliendo así "nuestro deber legal", para añadir que las más recientes corresponden a diciembre de 2022 y "se está a la espera de que el ministerio decida la publicación de las listas de junio de 2023". "Sanidad dispone ya de los datos de Andalucía correspondientes a junio de 2023 en las fechas que establece el procedimiento", ha destacado, al tiempo que ha asegurado que "los datos de corte de junio de 2023 ya están preparados y solo falta la publicación por parte del ministerio".

"La obtención de datos de la actividad asistencial es un proceso muy complejo, ya que debemos tener en cuenta los millones de derivaciones realizadas y los más de 8,4 millones de usuarios del sector, a lo que se unen los movimientos poblacionales procedentes de otros territorios nacionales y extranjeros. Y es necesario realizar este proceso documental con todo rigor, porque precisamente es este instrumento de las listas de espera el que justifica que se tome medidas y planes de choque", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que la asistencia sanitaria se desarrolla en la actualidad "en un contexto complejo que incide significativamente en las listas de espera, no sólo en Andalucía, sino en toda España". El primer factor, "es el déficit de profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud", mientras que el segundo "reside en un aumento considerable de derivaciones y de consultas durante el año 2022 y 2023, es decir, que el sistema sanitario funciona".

"El sistema funciona, pero no es suficiente para abarcar todas las derivaciones que se realizan, porque tenemos la infraestructura sanitaria, pero nos faltan los profesionales para llevarlas a cabo", ha incidido García, quien ha señalado que "con el anterior gobierno se establecían auténticos cupos de derivaciones que incidían expresamente en los incentivos de productividad". "Nadie debe delimitar el derecho de los ciudadanos a la atención asistencial, ofreciendo el recurso terapéutico más apropiado en cada momento, sea el ámbito que sea".

Y el tercer factor "reside en que aún seguimos las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista asistencial", con un sistema que "sigue estando tensionado tanto en Andalucía como en el resto de las comunidades autónomas".

No obstante, ha subrayado que los últimos datos publicados en diciembre indican "que, a pesar de los contratiempos, la sanidad andaluza está ahora mejor que en el año 18", al tiempo que ha manifestado que "asumimos nuestra responsabilidad y en el ejercicio de nuestras responsabilidad ponemos medidas ante aquellas situaciones cuyos resultados no son satisfactorios, como el caso de las listas de espera", y por este motivo "hemos decidido iniciar ya medidas concretas".

"La primera medida es el autoconcierto, de modo que podamos contar con nuestros propios profesionales, con los que tenemos, para que de forma voluntaria alarguen su jornada laboral de forma puntual", ha explicado, y ha apuntado a "1,6 millones de horas de continuidad asistencial entre enero y agosto de 2023, lo que supone un 8,46% con respecto al mismo periodo del año 22, un 25,5% más con respecto al mismo periodo del año 18".

Luego, "cuando nuestro sistema está al 100% y no puede finalizar el grueso de las listas de espera, tenemos que actuar en esos pacientes para que los decretos de garantía se cumplan, la segunda medida son los acuerdos marcos, que se aplicarán en aquellos casos en los que el autoconcierto no sea suficiente".

"Esta segunda medida tiene unos límites de actuaciones muy claros y definidos. Es una prestación de servicios de asistencia hospitalaria de carácter técnico, totalmente complementario y para una serie de actuaciones muy concretas. Y lo hacemos porque nuestra obligación es dar respuesta a los andaluces, y lo vamos a seguir haciendo", ha finalizado.

En su réplica, la socialista María Ángeles Prieto ha afirmado rotunda que el convenido con la privada "debilita la sanidad pública". "Son 734 millones, más los 30 para la salud mental, que necesita la sanidad pública, cuya situación es extremadamente grave porque, intencionadamente, están haciendo que no funcione, que los problemas sean los más graves que ha vivido esta comunidad autónoma nunca", con "más de un millón de personas en lista de espera y aumentando".

"Están concertando más que nunca" y "destinar todo ese dinero, estos 734 millones más los 30, casi 800 millones a la sanidad privada, deja sin recursos a la sanidad pública", ha insistido Prieto, quien ha acusado a la consejera de "descapitalizar" la sanidad pública, como "lo denuncian todos los sindicatos, los trabajadores, los colegios profesionales y los pacientes que no pueden acceder al sistema". "No se sostienen los argumentos que da", porque "esto no es complementariedad, esto es desplazar toda la actividad asistencial a la privada".

Desde Vox, Rafael Segovia ha dicho, sobre este acuerdo marco, que "en principio cualquier medida que suponga disminuir los plazos de respuesta asistencial a los andaluces nos parece positivo", al tiempo que ha afirmado que "es un derecho fundamental que el ciudadano conozca cómo está la lista de espera casi en tiempo real", pro lo que seis meses "nos parece mucho".

Sin embargo, "razonable que surjan dudas sobre si estamos asistiendo a un proceso de privatización del sistema" ya que si "anuncian destinar a la privada 734 millones, quizás deberían de explicar por qué si utilizan esta misma cantidad de dinero en la pública no se obtendría el mismo resultado".

"LO PUESTO SOBRE LA MESA NO TIENE DEFENSA"

La diputada de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha afirmado que "lo puesto sobre la mesa no tiene defensa" y que aunque "siga evocando al pasado tremebundo", la percepción que tenía la población andaluza sobre el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "era mejor de la que tiene ahora", a lo que se suman "unas listas de espera disparadas o unos profesionales enfadados".

"Si todo eso pasa, cuando dice que la privada es un complemento de la pública le negamos la mayor", porque "el complemento de la pública sería una pública fortalecida, con el personal que necesita, contratado en condición y bien remunerado, con una gestión de más talento y todo el operativo puesto al 100%". "No tiene defensa, consejera", le ha espetado a García, a quien ha vuelto a afear que con "todo ese guirigay y ese margen de mejora en el SAS nos hable de complementariedad, de complementos de 734 millones de euros".