Salud y Familias publica en su web recomendaciones generales para mantener la actividad física en casa

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Familias ha publicado en su web una recopilación de recomendaciones para promover la actividad física en casa para sobrellevar el confinamiento de forma saludable, que ha sido realizada por profesionales de las redes de salud de Andalucía, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada.

Entre estas recomendaciones generales figuran consejos como intentar realizar actividad física durante un mínimo de 30 minutos al día, que no significa hacer deporte, sino, por ejemplo, hacer tareas de la vida cotidiana como desplazarse por el domicilio, subir y bajar escaleras (si se dispone de ellas) barrer o limpiar cristales, entre otros. Son acciones que permiten ejercitar el cuerpo con determinados movimientos, según explica la Junta en un comunicado.

Asimismo, se recomienda realizar descansos periódicos y no permanecer sentados más de una hora. Estirarse y mover el cuerpo puede ayudar a mejorar la circulación del riego sanguíneo y es muy recomendable también cuidar la postura al sentarse, conservando las curvaturas habituales de la espalda, sin flexionar ni rotar excesivamente el cuello y con los pies bien apoyados en el suelo.

Otros consejos son realizar ejercicios para "fortalecer la musculatura y reforzar las extremidades, y si se van a realizar rutinas de ejercicios, recurrir a propuestas y publicaciones de profesionales colegiados". Lo importante es no hacerse daño y, desde la Consejería de Salud y Familias, se recuerda que en caso de no saber cómo ejecutar un ejercicio de forma correcta, "lo mejor es no realizarlo".

Estas recomendaciones sobre ejercicio físico se complementan con otras en áreas sobre afrontamiento emocional durante los días de confinamiento; alimentación saludable; hábitos de sueño; y el uso de TIC, que incluyen también consejos de otros organismos e instituciones públicas, colegios profesionales y sociedades científicas. Todas ellas se recopilan en esta guía digital disponible en la página web de la Consejería de Salud y Familias a través de este enlace: 'https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/...'.