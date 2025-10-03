SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha señalado que el seguimiento de la huelga convocada por el Sindicato Médico de Atención Primaria (SPM) y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias ha llegado al 47,97% a nivel andaluz.

Según sus datos y por provincias, la participación ha llegado al 53,72% en Sevilla, al 50,56% en Cádiz, al 50,27% en Almería, al 48,86% en Huelva, al 48,65 en Málaga, al 39,52% en Granada, al 38,28% en Córdoba y al 34,53% en Jaén.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en declaraciones a los periodistas en la inauguración del I Encuentro de Alcaldes y Concejales de Consumo, ha pedido disculpas este viernes a los ciudadanos andaluces por las molestias causadas por la huelga médica nacional. "Hoy están en huelga los médicos y quiero pedir disculpas a los ciudadanos andaluces que se puedan ver afectados".

Hernández ha explicado que la protesta se debe a un conflicto con el Estatuto Marco del Gobierno central y ha manifestado su posición al respecto destacando que "hay que modernizar o adaptar ese Estatuto Marco a la situación actual".

La responsable autonómica ha criticado duramente el documento, argumentando que "no podemos consentir un Estatuto Marco que ha enfrentado a las distintas categorías profesionales, que invade las competencias de las comunidades autónomas y que no tiene ni una validez jurídica ni una financiación extra".

Además, Hernández ha sugerido que la ministra de Sanidad, Mónica García, también debería disculparse, afirmando que "debería ser la ministra la que pida disculpas a los ciudadanos, no solamente andaluces, sino del resto de España, porque los médicos están manifestándose contra ese Estatuto Marco del Gobierno Central".

Finalmente, la consejera ha reiterado su compromiso, señalando que están "en apoyo a reformar y a modernizar ese estatuto marco para que contemple los derechos de los profesionales y ahí es donde estamos".

SERVICIOS MÍNIMOS

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos para este viernes por esta huelga y serán como los de un domingo o festivo en el caso de Atención Primaria y de un festivo en el caso de las Urgencias Extrahospitalarias.

Según la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, en el ámbito de la atención sanitaria, se mantendrá la actividad asistencial de un día festivo y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, "como mínimo", la actividad propia de un domindo o festivo.

De esta forma, se prestará el 100% de aquellos servicios que habitualmente se ofrezcan en un domingo o festivo; se garantiza el 100% de las peruebas diagnósticas urgentes que se realicen en un domingo o festivo; se deberá garantizar el tratamiento a los pacientes afectados por procesos que por su mobilidad requieran una asistencia inmediata "sin romper la continuidad asistencial como son los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica; y, por último, a los Médicos Internos Residentes (MIR), "no se establecen servicios mínimos en atención a las características específicas de su relación laboral".

En las emergencias sanitarias del 061, los servicios serán los propios de un festivo. El Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) ha convocado una huelga que afecta al personal Médico de Familia y Pediatras de la Atención Primaria y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, así como el personal MIR correspondiente a esas especialidades que estén en ese momento desempeñando esas funciones tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario este viernes desde las 00,00 horas a las 23,59.