Sindicato Médico Andaluz reclama un estatuto específico para los médicos, que viven "una situación insostenible"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, ha advertido este viernes el "fracaso" del sistema sanitario público nacional y ha exigido un estatuto específico para los médicos.

"La situación de los médicos en este momento es insostenible", ha señalado Ojeda en declaraciones a los periodistas con motivo de la huelga médica nacional.

El representante sindical ha criticado duramente el modelo sanitario actual, asegurando que "está basado en el maltrato al médico, la sobrecarga laboral y la falta de respeto a los derechos básicos del facultativo". Ha destacado que la propuesta de estatuto presentada por la ministra de Sanidad, Mónica García, "representa un intento de perpetuar este modelo fracasado".

Ojeda ha señalado que el colectivo médico necesita "un marco normativo que recoja nuestra particularidad" y ha denunciado la falta de diálogo con el Ministerio. "No tenemos posibilidad de negociación, la ministra se ha limitado a cubrir el expediente de manera formal", ha manifestado.

El presidente del sindicato médico andaluz ha advertido sobre la grave situación del sistema sanitario, afirmando que "está consumiendo entre un 30% y un 40% del presupuesto autonómico sin obtener resultados asistenciales dignos". Ha insistido en que "somos un colectivo menospreciado y despreciado por esta administración".

Finalmente, Ojeda ha confirmado que continuarán con las movilizaciones, aunque no ha concretado fechas. "Vamos a seguir luchando por tener un estatuto propio y acabar con la precariedad de nuestro colectivo", ha concluido, anticipando próximas acciones a nivel nacional.