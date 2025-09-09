Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz unen su talento en el escenario el jueves en el Palacio de Congresos de Granada

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del ciclo 1001 Músicas - CaixaBank ha programado para este jueves, 11 de septiembre, a las 21,30 horas en el Palacio de Congresos de Granada un concierto conjunto de dos artistas singulares y profundamente personales, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral.

Según ha apuntado la organización del ciclo en una nota de prensa, ambos intérpretes comparten una visión artística que trasciende géneros y etiquetas. La catalana, reconocida como una de las voces más sensibles y versátiles de la escena actual, ha llevado su música a escenarios de todo el mundo y a colaboraciones con figuras de primer nivel.

Por su parte, el cantante portugués, que conquistó al público internacional tras su triunfo en Eurovisión en 2017, se ha consolidado como un creador libre y sofisticado, capaz de moverse con naturalidad entre el jazz, la música popular y la canción de autor. El concierto se plantea como "un diálogo íntimo, donde las composiciones propias de cada uno convivirán con versiones escogidas con delicadeza".

Sin artificios y con una puesta en escena sobria, el repertorio explorará un territorio compartido en el que se entrelazan el fado, el jazz, la canción iberoamericana y la música popular, siempre bajo el signo de la honestidad artística. El encuentro en Granada coincide además con la publicación de su primer trabajo conjunto, titulado 'Sílvia & Salvador', disponible en plataformas digitales desde mayo de este mismo año.

Este proyecto musical, concebido como una celebración de la amistad entre ambos artistas, reúne canciones originales y composiciones firmadas por amigos e inspiraciones comunes como Jorge Drexler, Luísa Sobral y Dora Morelenbaum, entre otros.

Tras el concierto de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, la programación del ciclo continuará con The Cat Empire el 19 de septiembre en Industrial Copera, Antonio Orozco el 20 de septiembre en la Plaza de Toros y Ana Belén, que pondrá el broche de oro el 26 de septiembre, de nuevo en el Palacio de Congresos.