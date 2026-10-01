San Telmo y Fundación Caja Rural refuerzan su alianza para impulsar la dirección agroalimentaria en España y Portugal

Imagen de asistentes al encuentro. - CAJA RURAL

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 75 empresarios y directivos de la cadena alimentaria han participado este miércoles en Lisboa en el Seminario Agroalimentario Portugal, una jornada en la que se abordaron algunos de los desafíos que están marcando la agenda del sector: cómo crecer en un mercado maduro, qué supone el avance del 'discount' para la distribución o cómo transformar la cadena de valor poniendo al consumidor en el centro.

Según han señalado los organizadores en una nota de prensa, el seminario constituye la antesala del programa Portugal AgriFOOD Seminar (PAS) y permite a los participantes conocer de primera mano su metodología y propuesta formativa antes del comienzo de su próxima edición, cuya jornada inaugural se celebrará el 10 de diciembre en Lisboa.

Para dar continuidad al programa PAS, San Telmo Business School y Fundación Caja Rural del Sur han renovado por quinto año consecutivo su acuerdo de colaboración, una alianza que permite impulsar este programa dirigido a empresarios y directivos de la cadena alimentaria portuguesa y facilitar su acceso en condiciones especiales en cuanto a la inversión económica.

El convenio ha sido firmado este martes por el director general de San Telmo Business School, Juan Pérez y el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios. El programa cuenta, además, con la colaboración de Agrimutuo.

La jornada de presentación contó con la participación del Country Manager de Lavazza Iberia, Toni Salort; el Chief Commercial Officer de Lidl Portugal, Bruno Pereira; y el CEO de Riberalves, Ricardo Alves.

A través de sus experiencias empresariales, se analizaron decisiones estratégicas relacionadas con la competitividad de las compañías agroalimentarias y de distribución, desde el crecimiento y el posicionamiento en mercados maduros hasta la evolución de los modelos comerciales y los cambios en el comportamiento del consumidor, tal y como ha destacado el citado comunicado.

El Seminario Agroalimentario Portugal ofrece un espacio de reflexión estratégica sobre los retos y tendencias que están transformando la cadena alimentaria, a partir de casos y experiencias empresariales analizados con sus protagonistas.

"El intercambio entre empresarios y directivos permite ampliar perspectivas, contrastar criterios y extraer aprendizajes para tomar mejores decisiones. Es, además, la antesala del programa PAS, con el que buscamos fortalecer la visión estratégica y las capacidades de dirección de los empresarios y directivos de la cadena alimentaria portuguesa", ha señalado la directora del Seminario Agroalimentario Portugal y del programa PAS, Silvia Rodríguez Bouzo.

El Portugal Agrifood Seminar es el programa que San Telmo desarrolla para empresarios y directivos de la cadena alimentaria portuguesa. Su propuesta busca ayudarles a ampliar su visión del negocio, fortalecer sus capacidades de dirección y disponer de nuevos criterios para afrontar las decisiones que condicionan la competitividad y el futuro de sus empresas.

Así, San Telmo "aporta al programa su experiencia especializada en la formación de empresarios y directivos de la cadena agroalimentaria y la Metodología del Caso, basada en el análisis y la discusión de situaciones reales de empresa".

El intercambio entre participantes y el contacto con otros directivos permite, además, contrastar experiencias y perspectivas ante problemas empresariales compartidos.

"Para Caja Rural del Sur, el apoyo al sector agroalimentario forma parte de nuestra razón de ser. La formación y la preparación de nuestros empresarios y directivos son herramientas fundamentales para afrontar los retos de futuro y favorecer un sector más competitivo, innovador y preparado para responder a las nuevas demandas del mercado", ha afirmado el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios.

Con la renovación del acuerdo, San Telmo Business School y Fundación Caja Rural del Sur "dan continuidad a una colaboración orientada a contribuir al desarrollo de los empresarios y directivos de la cadena alimentaria portuguesa y, a través de ellos, a mejorar la capacidad competitiva de sus empresas".

Los empresarios y directivos interesados en la próxima edición del programa PAS, que comenzará el 10 de diciembre en Lisboa, pueden solicitar ya información sobre el proceso de admisión y las condiciones especiales de acceso previstas gracias al convenio con Fundación Caja Rural del Sur.