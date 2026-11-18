El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

SEVILLA/ALBACETE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hablar de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la Andalucía de la etapa de gobiernos socialistas en el marco de un mitin y se ha mostrado convencido de que Andalucía "se va a levantar y movilizar" el próximo 29 de noviembre para "dar la victoria" a los socialistas en las elecciones generales.

Sánchez se ha pronunciado de este modo en un mitin en Albacete ante 6.000 militantes y simpatizantes, después de que Ayuso aludiese durante un acto de campaña a "la Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones". "La decadencia llama a la decadencia, porque si te acostumbras a la decadencia te van a pisar todo en la vida", advirtió la presidenta madrileña.

Durante su intervención, el candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno ha criticado el silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que "Ayuso, la de la fruta, ha dicho que Andalucía, nuestra querida Andalucía, es una tierra decadente, la última de la fila, y que es un desastre".

"Y Feijóo callado, no le vaya a pasar lo que le pasó a Casado --en referencia al expresidente del PP Pablo Casado--, pero desde aquí nosotros decimos que Andalucía se va a levantar, se va a movilizar y nos va a dar la victoria también el próximo 29 de noviembre, reivindicando la buena política frente a la mala educación", ha vaticinado Sánchez.

Las alusiones de Ayuso a Andalucía se han convertido en uno de los principales argumentos de campaña del PSOE-A, cuya secretaria general, María Jesús Montero, también criticó este martes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se calle" y no salga a "corregir" a su compañera de partido y presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se han sumado a las críticas el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el portavoz parlamentario de Por Andalucía y líder federal de IU, Antonio Maíllo.