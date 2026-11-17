La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este martes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se calle" y no salga a "corregir" a su compañera de partido y presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que la dirigente 'popular' hablara de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la Andalucía de la etapa de gobiernos socialistas en el marco de un mitin.

En una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz), la también vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha comentado así unas declaraciones que Isabel Díaz Ayuso realizó en el marco de un mitin de la campaña electoral de los próximos comicios generales del 29 de noviembre.

En ese contexto, la presidenta madrileña se refirió a "la Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones".

"La decadencia llama a la decadencia, porque si te acostumbras a la decadencia te van a pisar todo en la vida", advirtió Ayuso en estas declaraciones contra las que este martes se ha pronunciado María Jesús Montero, quien ha criticado que "nuevamente" desde "la derecha de este país" se hayan vertido "acusaciones, declaraciones e insultos muy graves a los andaluces".

Así, la líder del PSOE-A ha afeado que Ayuso "llamó" a los andaluces "garrapateros", un "insulto que venimos escuchando desde siempre por parte de la derecha", con el que "se ningunea nuestro talento", y se traslada "permanentemente" la idea de que los andaluces son "personas que no trabajamos, que poco menos que vivimos del cuento, de la renta", según ha continuado criticando María Jesús Montero.

Tras incidir en censurar "ese carácter despectivo que siempre tienen desde ese ámbito político "sobre el sur, sobre Andalucía", María Jesús Montero ha agregado que "lo más grave" es que la presidenta madrileña se pronunciara así "con el silencio cómplice de Moreno Bonilla".

"No he escuchado al señor Moreno corregir a su compañera", ha puesto de relieve en esa línea María Jesús Montero, quien ha criticado que el presidente de la Junta y del PP andaluz "se calle" ante "los insultos de su compañera", cuando él "siempre está" criticando "los supuestos agravios, que son falsos", del Gobierno socialista respecto a Andalucía, y "siempre está envolviéndose en una bandera de pacotilla" en la que "nunca creyó, como es la bandera blanca y verde, siempre defendida por los socialistas", según ha remarcado.

Montero ha considerado se "debería despertar la rabia de los andaluces" que saben que, "siempre que hay un gobierno en Madrid liderado por el Partido Popular y por la derecha, quien sufre las consecuencias de las políticas es Andalucía, en términos de recorte, de insultos, de desprecio, de falta de inversión y de reconocimiento".

De este modo, la líder del PSOE-A ha instado a que "se rectifique" ese comentario de Ayuso, y que Juanma Moreno "corrija a su compañera, porque los andaluces tenemos dignidad, voz propia, y no vamos a consentir que desde la derecha de este país se nos siga tratando como los 'pitas, pitas', como los subvencionados, como aquellos que viven del esfuerzo de otros, porque la comunidad autónoma la hemos levantado a pulso los socialistas", ha aseverado.

En esa línea, María Jesús Montero ha concluido reivindicando el "liderazgo" del PSOE, que siempre "creyó en Andalucía, que intentó impulsar" su "autogobierno", y que llevó a la comunidad a "las cotas mejores de bienestar", según ha zanjado.