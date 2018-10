Andalucía pide una política europea y de Estado que coordine flujos migratorios y solidaridad entre territorios

Actualizado 29/06/2018 12:32:17 CET

LAS GABIAS (GRANADA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado este viernes la importancia de que haya una política europea y de Estado que coordine, no solamente los flujos migratorios, sino también la solidaridad entre los territorios; y ha urgido a que se convoque "lo antes posible el consejo interterritorial en materia de Políticas Migratorias" en este país.

Sánchez Rubio ha reclamado este encuentro para conocer "de primera mano" los acuerdos a los que finalmente se ha llegado en la cumbre de la Unión Europea y después para determinar cómo se coordina, a la vista de estos acuerdos, todos estos flujos migratorios que como consecuencia de las "hambrunas" y de las "guerras" están llegando a Europa y a España.

La consejera ha vuelto a reiterar en declaraciones a los periodistas que un tema tan importante como los movimientos migratorios requieren una coordinación no solamente estatal sino en el marco de la Unión Europea, al tiempo que ha abogado por conocer en profundidad los resultados de la cumbre que se ha mantenido antes de realizar valoraciones.

En cualquier caso ha insistido en que no es la primera vez en que en las poblaciones se producen flujos migratorios, recordando que también ocurrió en España, y por tanto no se puede tener una "política de parches momentáneo cada vez que ocurren estas situaciones" y "hay que planificar" siendo conscientes de que "no se pueden poner puertas al campo", ha dicho.

Así ha abogado por conocer en profundidad a través del Gobierno de España lo ocurrido en esta cumbre europea en ese consejo interterritorial que, según ha agregado, "se hace necesario".