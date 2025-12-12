Sancionado en Córdoba un conductor drogado que transportaba 14 gallos de pelea en su vehículo

La Policía Local de Córdoba sanciona a un conductor que transportaba en su vehículo 14 gallos de pelea de los que no pudo aportar documentación ni indicar su procedencia. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha sancionado a un conductor que transportaba en su vehículo 14 gallos de pelea de los que no pudo aportar documentación ni indicar su procedencia. Los hechos ocurrieron el día 8 cuando una patrulla de la Policía Local detuvo el vehículo en el que viajaba esta persona por circular a gran velocidad por el entorno de la carretera de Palma del Río.

Según ha detallado el Ayuntamiento, los agentes sancionaron al conductor por circular sin contar con el seguro obligatorio e, igualmente, por dar positivo en el test de drogas. En este momento, la patrulla de la Policía Local localizó en los asientos traseros una mochila con tres compartimentos, con un gallo en cada uno de ellos. Y al registrar el vehículo, los agentes localizaron en el maletero once cajas de cartón, con un gallo en el interior de cada una.

Pese al requerimiento de los agentes, el conductor no aportó documentación sobre los animales y se negó a facilitar datos concreto sobre la procedencia de los gallos. En este sentido, la Policía Local comprobó que esta persona no cuenta con el necesario carnet de criador federado, ni contaba con el certificado de traslado de los animales, tal y como establecen las instrucciones de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera en relación a las solicitudes de traslado de Gallos de Pelea, de 04/04/2008.

De la misma manera, los animales presentaban señales de haberse destinado a las peleas clandestinas, dado que tenían la cresta rapada, pico fuerte y curvo y espolones desarrollados, mostrando actitud agresiva, llegando incluso a tratar de atacar a uno de los agentes cuando se disponía a sacarlo de la mochila.

Es por esto que la Policía Local ha sancionado al conductor del vehículo por varias infracciones a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, referida a la Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, por el incumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias, manteniendo en malas condiciones a los animales, al transportar 14 gallos de pelea, en cajas de cartón, con falta de espacio, en el maletero del vehículo, sin ventilación y limpieza.

Por la adquisición/venta de aves (gallos) sin la documentación que acredite su origen legal a través de un criador registrado incumpliendo los requisitos de trazabilidad establecidos en la Ley 7/2023), y practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas --cresta cortada y espolón afilado--.