Desarticulada en Málaga una explotación clandestina dedicada a la captura ilegal de perdiz roja en Jaén

Instalaciones de la explotación ilegal de perdiz roja desmantelada en la operación Meriñaque - GUARDIA CIVIL

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una explotación clandestina dedicada a la captura ilegal de perdiz roja. En el transcurso de la operación Meriñaque, se han intervenido en Málaga 250 perdices rojas que habían sido capturadas ilegalmente en Jaén. Por estos hechos hay tres personas, vecinos de Málaga, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna.

Las actuaciones comenzaron tras la denuncia presentada por una sociedad de caza del municipio de Mancha Real (Jaén), que desde abril de 2025 venía constatando un descenso inusual en la población de perdiz roja. Esta merma en la densidad de la especie, clave en los ecosistemas mediterráneos y de elevado valor cinegético, generó preocupación y motivó la posibilidad de estar ante capturas no autorizadas.

Durante la investigación, los agentes realizaron gestiones, inspecciones oculares y análisis de material videográfico aportado por guardas de campo y vecinos de las zonas afectadas. El estudio de estas imágenes permitió identificar patrones de movimiento, vehículos utilizados y métodos empleados para la captura. Además, se localizaron varios parajes en los términos municipales de Mancha Real y Jaén, donde presuntamente se habrían llevado a cabo capturas ilegales de perdiz roja.

A partir de estos indicios, los agentes consiguieron vincular las actividades furtivas con una explotación situada en la provincia de Málaga. La inspección de la instalación, realizada junto con un inspector veterinario de la Junta de Andalucía, constató que la explotación funcionaba de forma clandestina, hallándose en su interior 108 perdices reproductoras enjauladas y 150 pollos de perdiz de entre tres y cuatro meses alojados en varios voladeros.

Los responsables de dicha explotación no pudieron acreditar ni el origen legal de las aves ni autorización sanitaria o documentación de procedencia. Los animales carecían de cualquier tipo de identificación.

La investigación ha determinado que los presuntos autores realizaban capturas de perdiz roja (Alectoris rufa) en periodo de veda y en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, sin autorización.

Estas capturas se efectuaban mediante métodos prohibidos, consistentes en emplear vehículos para agotar a las aves y proceder posteriormente a su captura con redes, siendo la provincia de Jaén el lugar elegido, donde la perdiz roja se distingue por su notable pureza genética y elevado valor cinegético, lo que incrementa su interés y valor en el mercado ilegal.

Por estos hechos, los presuntos autores han sido investigados por un delito contra la flora y fauna. Además, se han formulado denuncias administrativas por poner en funcionamiento una granja cinegética sin autorización, carecer de inscripción sanitaria, no acreditar el origen de las aves y no encontrarse identificadas. A todo ello se le suma el no contar la explotación con inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Úbeda (Jaén). Además, las perdices intervenidas han quedado inmovilizadas cautelarmente, a disposición de la autoridad competente.