Sancionado un local de compraventa de oro en Granada por transacciones fuera de la ley

Agente de la Policía Nacional junto a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Gobierno en Granada ha decretado propuesta de sanción y revocación de la licencia para la compraventa de oro a un establecimiento que presuntamente realizó transacciones sin contrato legal, con pagos en efectivo y que podría estar moviendo oro de procedencia ilícita, lo que se descubrió a raíz de un robo.

La investigación de la Policía Nacional ha determinado que ha podido incurrir en una infracción de carácter muy grave, no siendo además la primera vez que en este local se realizan propuestas de sanción por no cumplir con la legislación vigente.

Desde Policía Nacional se viene desarrollando una intensa labor donde se ha podido tener conocimiento de la existencia de varios establecimientos de compraventa de oro en Granada donde se estarían realizando transacciones sin presentar los documentos necesarios ante las autoridades, con pagos en efectivo y además donde se podría estar moviendo oro de procedencia ilícita.

En noviembre del pasado año, se localizó en el distrito centro gracias a la colaboración ciudadana un establecimiento donde presuntamente no se estaban registrando las compras y se pagaban todas ellas en efectivo.

En la investigación llevada a cabo por Policía Nacional se pudo determinar cómo, efectivamente, había ventas donde no se habría llevado a cabo un contrato legal, no se habría pagado según establece la normativa (transferencias en operaciones superiores a los mil euros) y tampoco se habría presentado los libros de registro en la comisaría.

De todos estos hechos se dio cuenta a Subdelegación de Gobierno. Hace unas semanas, y como consecuencia de la denuncia de un robo con violencia e intimidación, se volvió a abrir una investigación sobre dicho local para determinar lo ocurrido.

En el desarrollo de la misma, los agentes pudieron visualizar un gran trasiego de personas alrededor del negocio, levantando las sospechas sobre que se podrían estar incurriendo en presuntas irregularidades nuevamente.

Al realizar un análisis exhaustivo sobre la actividad del local, se pudo determinar que el responsable del establecimiento presuntamente podría estar incurriendo en varias irregularidades. Por un lado, la compra y venta de oro y otros efectos sin identificar a los vendedores y sin reseñarlos en los libros registros establecidos para regular dichas transacciones.

Por otro lado, tampoco se estaría informando y presentando a la Policía Nacional dichos libros ni dejando en depósito los objetos adquiridos el tiempo que establece la ley.

Por todo ello, se concluyó que en dicho local se estarían llevando a cabo presuntamente infracciones muy graves sobre la legislación que regula la compra venta de oro y efectos de segunda mano, remitiendo toda esta información a Subdelegación de Gobierno, quien ha decretado propuesta de sanción y revocado la licencia a dicho establecimiento.