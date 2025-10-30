Sanidad avisa de que explorará "acciones legales" para que las comunidades den los datos sobre los cribados

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado este jueves de que su departamento explorará todas las "acciones legales" que estén en su mano para que las comunidades autónomas del PP den los datos sobre la situación actual de los cribados del cáncer de mama, sobre los que "han perdido el control" en Andalucía porque "han troceado la sanidad pública para privatizarla". "Los datos los van a dar".

De esta forma, la ministra de Sanidad ha insistido en que los datos de los cribados "no son de Ayuso, ni de Moreno ni de Mazón; no son rehenes del PP" y ha argumentado que el Ministerio de Sanidad los quiere porque "se ha roto la confianza en estos gobiernos y en los programas de cribado y tenemos la obligación de restablecerla".

En declaraciones a los medios tras reunirse con la asociación Amama, la que alertó de los fallos en el cáncer de mama en Andalucía, donde no se comunicaban resultados no concluyentes de mamografías que tendrían que haber derivado en pruebas diagnósticas complementarias, Mónica García ha asegurado que el Gobierno seguirá "insistiendo" para tener los datos con los que ir "al final del asunto para saber qué es lo que ha pasado".

"Las mamografías son sagradas; el sistema público es sagrado y las mujeres son sagradas. Las mamografías y todos los datos están por encima de los intereses del PP", ha subrayado la ministra de Sanidad, que ha recalcado que los cribados son programas que venían funcionando desde hace años en la "búsqueda activa" de cáncer y que, en el caso de Andalucía, esa búsqueda ha fallado cuando se encontraban lesiones". "Esto es una negligencia y fallo estructural del sistema", ha lamentado.

Para García, "lo grave" es que estos fallos se venían denunciando "desde hace años" y "todos los sabían". Igualmente, se ha referido a las pruebas que desaparecieron del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, horas después, volvieron a estar disponibles --según la Junta como consecuencia de una entrada masiva de usuarios al denunciar Amama ante la Fiscalía estos hechos-- pero con cambios con respecto a las primeras. "Esto es de una gravedad extrema; es irregular e inusual. Queremos saber en qué momento se rompió la cadena del cribado", ha concluido.