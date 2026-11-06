Andalucía suma la sexta muerte por fiebre del Nilo: Una mujer de 88 años de La Rambla (Córdoba)

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento por fiebre del Nilo Occidental (FNO) de una mujer residente en La Rambla (Córdoba), de 88 años y con patologías previas, que permanecía ingresada desde el pasado 17 de octubre en el Hospital de Montilla, donde posteriormente fue diagnosticada de un cuadro neuroinvasivo de FNO.

Según ha informado este viernes la Junta en una nota, la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud declaró La Rambla en situación de alerta tras detectar circulación del virus de Nilo Occidental en los mosquitos capturados en una trampa del sistema de vigilancia, y se prorrogó hasta el pasado 31 de octubre tras la confirmación de este caso de FNO.

Se trata del sexto fallecimiento por FNO en Andalucía este año. El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años, el 5 de agosto; el segundo un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera, Sevilla), con 89 años, el 27 de agosto; el tercer caso fue el de un vecino de Tomares (Sevilla), con 81 años, si bien la exposición al virus fue en Mazagón (Palos de la Frontera, Huelva), el pasado 14 de septiembre; el cuarto fue un hombre de 84 años y con patologías previas residente en La Puebla del Río (Sevilla), el pasado 2 de octubre, y el quinto un hombre de 75 años, residente en Aznalcázar (Sevilla), el pasado 9 de octubre.

En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 80 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 43 han sido leves y 37 graves, de los que seis han fallecido. Han requerido hospitalización 41 pacientes, de los que tres permanecen ingresados. Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 945 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 230 casos de meningitis víricas.

La temporada de alta circulación del virus terminó el 31 de octubre, tras la constatación tanto de la disminución de las poblaciones de mosquitos como de la transmisibilidad del virus, favorecida por las condiciones ambientales actuales. Durante esta temporada, 72 municipios andaluces han estado en situación de área en alerta. Todos estos municipios mantienen la consideración de riesgo alto.

Las actuaciones del Programa de Vigilancia y Control de Vectores de FNO son de carácter anual, por lo que se mantendrán las vigilancias de casos humanos, animales y de mosquitos y serán comunicadas puntualmente las potenciales circulaciones de virus que se detecten a los respectivos municipios. Además, aunque sin la intensidad propia del periodo de mayor actividad, se mantendrá activo un sistema de vigilancia continuada de poblaciones de mosquitos vectores en Andalucía para garantizar el seguimiento y la monitorización constante durante la temporada invernal.

También se ha detectado circulación de VNO en diez aves silvestres en Andalucía, de un total de 365 analizadas, y en 12 équidos. Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 9.757 determinaciones en 228 trampas que actualmente continúan activas que, de momento, han resultado 191 positivas y 9.224 negativas.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones.

Este es el caso de las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que Sanidad recibe información de cerca de 232 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 3.052 verificaciones en 761 municipios de toda Andalucía. En 390 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 3.180 acciones directas, en las que han participado 65.610 personas, e indirectas (cartelería y radio). En concreto, se han desarrollado 1.180 acciones comunitarias, 1.649 en centros escolares, 138 en colaboración con profesionales no sanitarios y 213 con profesionales sanitarios.

Aunque se estima que los meses de mayor actividad del vector ya han pasado, el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental está concebido y estructurado como un plan de carácter anual. Por este motivo, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias insta firmemente a las administraciones competentes a mantener de forma constante las actividades de vigilancia entomológica y las labores de control vectorial resultados en concordancia con las condiciones ambientales locales.

Además, Salud Pública y Promoción de la Salud recuerda a la ciudadanía la importancia crucial de persistir en las medidas de protección y prevención individual y doméstica, con especial hincapié en evitar las acumulaciones de aguas estancadas en imbornales, jardines, macetas o bebederos. La constancia en estas actuaciones preventivas durante todo el año resulta fundamental, ya que nos dotará de una base sólida para que la próxima temporada de mayor expansión de estos vectores pueda abordarse con un control y una eficacia mucho mayores.