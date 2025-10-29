Sanidad lidera el crecimiento absoluto de consejerías en 2026 con 906 millones más y Sostenibilidad baja 155,8 millones

La consejera de Economía, Carolina España, este miércoles durante el acto de entrega del proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las competencias sanitarias dentro de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias experimentan el mayor crecimiento absoluto dentro del reparto de gasto por consejerías del proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026.

Sanidad sube 906,5 millones, un crecimiento relativo del 5,9%, tres décimas superior al incremento global del Presupuesto, que es de un 5,6% y se sitúa en 51.597,9 millones. El resto de esta cartera, Presidencia y Emergencias, sube 15,9 millones, un 2,6%.

En las cuentas de 2026 el liderazgo inversor lo ejercerá Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que tendrá 1.519,0 millones en este apartado del gasto y supondrá casi una cuarta parte del total que prevé gastar la Junta de Andalucía en inversiones el próximo año, que es de 6.413,7 millones, según los datos facilitados este miércoles a los medios de comunicación por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en una rueda de prensa.

La cara opuesta del Presupuesto, los departamentos que pierden capacidad de gasto, la encarnan Sostenibilidad y Medio Ambiente, que retrocede 155,8 millones, se queda con 673,6 millones para 2026 frente a los 829,5 millones que tiene para ejecutar en este 2025. Lógicamente, es el mayor descenso relativo con un 18,8%.

En este podio de disminución de las partidas de gasto también participa Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que tendrá 24,7 millones menos en 2026 con una dotación de 1.243,4 millones, un retroceso relativo de un 1,9%.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública es la única cartera que se queda igual en 2026 en comparación con el presupuesto actual y conservará los 918,4 millones que tiene para gastar en este 2025.

Pierden también presupuesto organismos como la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, que retrocede un 5,7% con una bajada de 200.000 euros para tener un presupuesto de 3 millones. El Consejo Audiovisual de Andalucía, que podrá gastar 4,5 millones en 2026, rebaja sus cuentas un 3,4%.

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS, MAYOR SUBIDA TRAS SANIDAD

En el siguiente peldaño del aumento absoluto se coloca tras Sanidad Gastos de Diversas Consejerías, que sube 421,2 millones y se sitúa en 531,3 millones frente a los 110 millones de este 2025.

Es un crecimiento relativo de un 382,8%, lo que supone multiplicar casi por cuatro su capacidad de gasto, y es el mayor desde un punto de vista proporcional.

Los programas de gasto de esta sección son Planificación y gestión de los recursos humanos, Acción Social del Personal, Políticas Estratégica de Contratación Pública, Gestión y Administración del Patrimonio e Imprevistos y Funciones no clasificadas.

Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad es el tercer aumento absoluto con 327,8 millones y se situará en 3.671,8 millones. En el podio de las consejerías de mayor capacidad de gasto, las que representan el social, Desarrollo Educativo y Formación Profesional crece 171,7 millones, un 1,9%, y tendrá 9.339,2 millones de gasto el próximo año.

El siguiente aumento relativo de mayor enjundia es el de Economía, que lo hace un 61,8%. Su subida es de 232,9 millones y pasa de los 377,1 millones que tiene en 2025 a los 609,9 millones de los que dispondrá el año que viene.

Significativa también es la subida relativa de Industria, Energía y Minas, que es un 28,1%, multiplica por cinco el crecimiento medio del presupuesto. Llega a 1.124,4 millones, 246,8 millones más que los 877,6 millones de los que dispone en este 2025.

Aumentan por encima de la cifra media de subida del Presupuesto, que es un de 5,6% y casi lo duplican, carteras como Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que sube un 10,4% en 2026 y rozará los 2.000 millones de gasto, 1.947 millones, en 2026.

De esta condición de crecer por encima del aumento medio participan también Inclusión Social, que crece un 9,8%, y Turismo y Andalucía Exterior, que lo hace un 9,2%, 16,7 millones, para rozar los 200 millones de gasto el próximo año, 198,7 millones.

Además de Agricultura el protagonismo inversor en el Gobierno andaluz lo tendrá Fomento con 1.186,9 millones, que antecede a Industria, Energía y Minas, cuya dotación es de 837,8 millones; a Sanidad, Presidencia y Emergencias, que tendrá 484,9 millones, seguida de una partida de gasto de diversas consejerías con 442,9 millones y de Sostenibilidad, con 412,6 millones, que cierra el listado de departamentos que superan la cota de los 400 millones de gasto inversor.