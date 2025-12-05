Santana Factory abre en Linares (Jaén) con una línea "con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año"

LINARES (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La fábrica Santana Factory ha abierto este viernes sus puertas en Linares (Jaén) con una línea "con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas" y en formato SKD --semi knocked down'--, con "unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí".

Así lo ha indicado este viernes en la inauguración de la planta Eduardo Blanco, director ejecutivo de Santana Motors --una de las tres empresas que están implicadas en este proyecto, junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA)--.

Una jornada "histórica", por cuanto supone recuperar en la ciudad la actividad de la automoción, en la que también han participado la alcaldesa, Auxi del Olmo; el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre otras autoridades.

"Cuando Santana cerró sus puertas en 2011, fui uno de los que lo lamentaron profundamente", ha asegurado Blanco, junto al que también han estado el director de Santana Factory, Zewen Liu, y el vicepresidente del grupo chino Baic, Li Hui.

No obstante, "hace unos años, quizá por casualidad o quizá porque hay caminos destinados a cruzarse", conoció a hora a su "compañero de viaje, Antonio Molina". Además, "gracias al grupo JPG, la propiedad intelectual de Santana se conservó y miles de vehículos siguen hoy en funcionamiento gracias al suministro de recambios". Esa "voluntad común y un duro trabajo, sumado al apoyo de las instituciones" ha permitido llegar a este momento.

"Lo que hoy presentamos no es fruto de una apuesta improvisada. Es el resultado de años de esfuerzo, de negociaciones, de inversión y, sobre todo, de convicción. Santana Motors y Santana Factory son hoy una realidad. La fábrica que construyó vehículos para Land Rover, Suzuki e Iveco vuelve a estar operativa y lo hace mirando hacia el futuro", ha subrayado.

Blanco ha explicado que, "en una primera fase", se fabricarán "vehículos en formato SKD, unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí mismo, en esta línea, con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas". Además, se está "trabajando desde ya" en una segunda fase, en la que se va "a localizar en España el mayor número posible de piezas y componentes".

"Queremos que Linares vuelva a vibrar con Santana, con el empleo directo del personal de la fábrica, con las personas que trabajarán en concesionarios y proveedores, y con las actividades y eventos que organizaremos en la región", ha manifestado.

Al respecto, ha aludido al movimiento económico que "ya se está generando" y que será mayor cuando el ritmo de producción reactive toda la cadena industrial, gracias a un proyecto que prevé crear 200 empleos en los próximos años.

MODELOS Y ACUERDO CON BAIC

La línea de montaje de Santana Factory ya está oficialmente en marcha, produciendo dos modelo 'pick-ups': Santana 400D, con motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, una versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros.

De forma paralela, Santana Motors ha desplegado una red comercial que permitirá llevar la marca a gran parte del país y a mercados del sur de Europa, como Andorra, Gibraltar, Portugal e Italia. A ello se une una estructura posventa de alto nivel, desarrollada junto a Grupo JPG, capaz de ofrecer soporte técnico avanzado y suministro de piezas en plazos muy reducidos.

Además, Santana Motors ha anunciado un acuerdo con BAIC, uno de los mayores grupos automovilísticos de Asia, por el que se convierte en socio exclusivo para comercializar en Europa una nueva gama de todoterrenos bajo la marca Santana.

Complementaria a la oferta de 'pick-ups', estará formada por dos SUV de tamaño medio, un SUV compacto y dos SUV de gran tamaño. Estos modelos se introducirán progresivamente entre 2026 y 2028 y llegarán a Linares en formato SKD para su ensamblaje y finalización de producción.

GRAN APUESTA

"Para cualquier linarense, Santana no es solo una fábrica, sino un símbolo compartido. Este espacio se ha transformado en un parque industrial atractivo gracias a una gestión perseverante y planificada. Estamos en el buen camino: Linares avanza, Santana vuelve, y nos alegra ver de nuevo coches saliendo de aquí", ha aseverado la alcaldesa.

Por su parte, el presidente de la Junta ha valorado este regreso de la automoción con la culminación del proceso de reindustrialización. "Es producto de una gran apuesta que cristalizó tras el viaje institucional que hice al frente de la delegación andaluza a China y el contacto con las empresas inversoras allí y en sus visitas a Linares. No venían a invertir a cualquier sitio. Venían a Andalucía. Linares era la opción, un enclave con vocación industrial que hoy resurge", ha declarado.

Un hito en el que ha reivindicado el esfuerzo del Gobierno autonómico. Así, para reflotar el Parque Empresarial de Santana, la Junta aprobó en 2021 una primera partida de 6,3 millones destinada a inversiones con las que arrancar el proyecto de reindustrialización. Además, cedió sus activos al Ayuntamiento y, en 2024, la inversión inicial se amplió con otros nueve millones.

En total, más de 15 millones para reindustrializar la zona, dotarla y hacerla más competitiva y atractiva a la inversión, "como así ocurrió en este caso: la estrategia de expansión de Zhengzhou Nissan y Coronet Motors encontró en el Parque Santana la respuesta más adecuada a sus planes inversores y de expansión".

VUELTA AL 'PÓDIUM'

La vicepresidenta primera del Gobierno ha coincidido en que es "un día histórico" gracias a un nuevo proyecto con "un valor sentimental para todos" y que, además, "contiene un mensaje muy potente": "Devuelve a Linares al 'pódium', podíamos decir, de las principales capitales de la industria de la automoción en Europa", ha resaltado.

Montero ha aplaudido "la apuesta decidida por instalarse en Linares, y relanzar una marca emblemática como Santana", con una nueva etapa que, marcada "por la innovación y también por la colaboración internacional". Unos elementos, junto a la sostenibilidad, que son claves en la "profunda transformación" que vive el sector del automóvil.

Al hilo, se ha detenido en la reciente presentación del Plan España Auto 2030, una hoja de ruta codiseñada con la industria, agentes sociales y el conjunto de administraciones públicas "para aportar certidumbre" al sector y a la sociedad y con el objetivo de que España "se consolide como un 'hub' tecnológico de innovación en la fabricación de vehículos sostenibles".

"Tenemos que ser capaces de ofrecer coches, vehículos eléctricos o híbridos de alta calidad, de vanguardia, a un precio que sea asequible para la clase media y trabajadora", ha afirmado la ministra, para la que Santana Factory "apunta claramente" en esas líneas de trabajo.

ECOSISTEMA

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén ha felicitado a los responsables de este proyecto, al tiempo que ha destacado la implicación de la Administración provincial en la generación de un ecosistema empresarial atractivo en la ciudad linarense.

De este modo, a través de la convocatoria de ayudas de generación de empleo intensivo, ha otorgado "más de siete millones de euros para favorecer la instalación de empresas en Linares, así como la creación de nuevos proyectos empresariales".

Asimismo, ha señalado la contribución del Gobierno de España a la generación de ese ecosistema, mediante proyectos como el Cetedex, con "un efecto de tracción empresarial muy importante en torno a la industria de la seguridad y la defensa". Algo "que se está visibilizando también en Linares" con Escribano, FMG o Novaindef.