Responsables institucionales y de Santana Motors en la fábrica. - EUROPA PRESS/BLANCA CRUZ

LINARES (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Santana Racing Team llevará el nombre de Linares (Jaén) y Andalucía al rally Dakar 2027, previsto el próximo enero, con la presencia de dos vehículos pilotados por Cristina Gutiérrez y Marc Solá y Mónica y Marta Plaza.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación del equipo, en la que han participado el CEO de Santana Motors, Eduardo Blanco; la alcaldesa linarense, Auxi del Olmo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Este último ha mostrado su profunda emoción por la actividad de Santana Motors, tras el cierre de Santana en 2011 dejando una difícil situación social en Linares, donde se llegó a registrar un 71 por ciento de paro juvenil.

"Parecía imposible que en Linares se volvieran a fabricar vehículos y más imposible todavía que la marca Santana volviera al capó de esos fantásticos coches. Hoy ese sueño es una realidad", ha afirmado, no sin valorar también el impacto internacional que supondrá la presencia de su equipo Santana en el Dakar.

Al hilo, Moreno ha ensalzado el "salto industrial" que está experimentando Andalucía gracias a la atracción de proyectos de primer nivel, como el renacimiento de esta firma en la ciudad jiennense o el reciente anuncio de la aerolínea Ryanair para implantar una industria de reparación de motores de aviones en Sevilla.

Ambos proyectos, según ha dicho, son ejemplos claros de una Andalucía que genera empleo, riqueza y, sobre todo, "esperanza y futuro" para los jóvenes. "Dijimos que pondríamos una alfombra roja a la inversión y lo hemos hecho", ha aseverado el presidente, quien ha resaltado que la comunidad ha batido récords en inversión extranjera en este semestre.

Con respecto a Santana Motors, el presidente ha indicado que "muy pronto" se ensamblarán los nuevos modelos de una generación de todoterrenos y SUV destinados al mercado europeo en sus instalaciones linarenses, que también acogen una exposición por los 70 años de la marca.

Ha apuntado, además, que este resurgimiento es fruto del plan Reacción Inmediata de Linares activado en 2021, que conllevó la cesión al Ayuntamiento de la gestión del antiguo Parque Santana y una inversión de más de 15 millones de euros para su recuperación.

Ha subrayado que, actualmente, casi una veintena de empresas nacionales e internacionales han invertido unos 100 millones de euros en el complejo, generando alrededor de 500 empleos. De cara al próximo año, ha anunciado un nuevo impulso para la zona con las obras destinadas a finalizar la conexión ferroviaria con la línea Madrid-Cádiz, así como la licitación y contratación de la obra de la playa de vías de Santana.

Con todo ello, Moreno ha incidido en que Jaén "se está consolidando como un gran polo de la industria de la automoción en el sur de Europa", sumando 47 empresas dedicadas a la fabricación de vehículos de motor y remolques en la provincia, de las que siete se ubican en Linares, y sin olvidar a Valeo, en Martos, con la fabricación de componentes.

ORGULLO

La alcaldesa ha coincidido en señalar el "orgullo" que supone volver a hablar de Santana, que, durante décadas, "fue mucho más que una fábrica de automóviles, fue trabajo, esfuerzo, ilusión y, sobre todo futuro para miles de familias linarenses".

En este sentido, ha expresado su satisfacción por "ver de nuevo su nombre ligado a una competición tan importante" como el Dakar. "No estamos solamente hablando de un coche o de un proyecto deportivo, estamos hablando de una marca histórica que vuelve a mirar al mundo, que vuelve a afrontar grandes desafíos y que demuestra que aquella historia que comenzó en Linares hace 70 años tiene todavía mucho futuro", ha destacado.

Igualmente, ha manifestado que la presencia del Santana Racing Team en "una de las pruebas más exigentes y reconocidas del mundo del motor" supone una "magnífica oportunidad para proyectar internacionalmente el nombre de la ciudad".

Del Olmo también ha agradecido la apuesta empresarial, así como la labor que el Gobierno andaluz, junto al Ayuntamiento, viene realizando para potenciar las oportunidades industriales y de progreso. "La recuperación de Santana es un gran ejemplo de que, cuando hay compromiso, hay inversión y hay voluntad de sumar esfuerzo, se pueden abrir muchas oportunidades", ha apostillado.

EL EQUIPO

Por su parte, el CEO de Santana Motors ha trasladado el "significado especial" que tiene presentar el equipo que competirá en el Dakar. "En estos vehículos se encuentran dos pasiones que marcan mi vida, la competición y el proyecto de devolver a Santana el lugar que merece", ha asegurado.

Al respecto, ha considerado que Santana "significa trabajo, conocimiento, orgullo industrial y recuerdos que pasan de padres a hijos", de modo que "la mejor manera de honrarla es trabajar para darle continuidad con nuevos proyectos".

"Por eso me emociona tanto imaginar el momento en que estos coches salgan de aquí hacia el Dakar, el 5 de enero, porque llevarán el nombre de Santana, pero también llevarán algo de todas las personas que quieren esta fábrica y esta ciudad", ha declarado.

En concreto, serán un Santana 400 T1 Plus pilotado por Cristina Gutiérrez y copilotado por Marc Solà en la categoría reina y un Santana 400 PHV tripulado por Mónica y Marta Plaza en la Misión 1000.

"Cristina y Marc ya han corrido con Santana en Baja España, han hecho un meritorio cuarto puesto y en el Rally de Marruecos hemos hecho un top 10, ya van con la experiencia. Mónica y Marta Plaza asumirán un desafío diferente con el Santana 400 PHV en la Misión 1000 y lo harán con una unidad de enorme valor, la primera Santana 400 PHV que ha salido de esta fábrica", ha explicado.

Además, sobre este último, Blanco ha precisado que "va a participar en una categoría muy especial porque es para vehículos de calle, de serie, vehículos sostenibles, con tecnologías multienergías".

Finalmente, el CEO de Santana Motors ha recordado que "queda mucho trabajo por delante" con el que fin de "seguir consolidando el proyecto industrial", desarrollando los vehículos y ganando "cada día la confianza" de los clientes. "La competición forma parte de ese esfuerzo. Nos exige, nos permite aprender y nos da la oportunidad de mostrar nuestra marca al mundo en el terreno que mejor expresa su carácter, el todoterreno", ha concluido.