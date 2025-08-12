Santander impulsa el negocio internacional de las empresas andaluzas con 1.700 millones en la primera mitad de 2025

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander refuerza su compromiso con la internacionalización de las empresas de Andalucía, financiando con 1.700 millones de euros el negocio exterior de las más de 11.000 compañías andaluzas que canalizaron parte de su actividad internacional desde España con el apoyo del banco en los primeros seis meses del año.

Este apoyo forma parte de la estrategia del banco de ofrecer productos y servicios globales a sus clientes y se complementa con la reciente creación de Santander Multinacionales, una unidad específica dirigida a empresas que buscan expandir sus operaciones fuera de su país de origen, con un enfoque especializado propio de la banca corporativa, ha explicado la entidad en una nota.

De la misma forma, Santander ha fortalecido su especialización en negocio internacional mediante la constitución de un equipo dedicado exclusivamente a Export Finance, "apalancándose en su liderazgo global en este ámbito". Esta área trabaja en colaboración con instrumentos público-privados como las ECAs (Export Credit Agencies), lo que facilita la financiación estratégica para grandes proyectos de internacionalización.

Santander continúa impulsando herramientas digitales que facilitan el acceso a financiación internacional. Destacan soluciones como · Cash Nexus, una herramienta integral de gestión de tesorería para empresas con presencia internacional que proporciona una visión unificada de sus filiales globales; y los avales digitales, cada vez más utilizados por su capacidad de garantizar operaciones comerciales internacionales.

Igualmente, ofrece funcionalidades digitales de seguimiento de pagos, cobros y mercancías que permiten trazabilidad completa de las transacciones en tiempo real. Estas capacidades se complementan con la red de centros de negocio internacional repartidos por toda España, así como con un equipo de atención remota que ofrece asesoramiento especializado para proyectos de inversión y establecimiento en el exterior, desde operaciones simples hasta complejas estructuraciones financieras como factoring, forfaiting, confirming o financiación de importaciones y anticipos de exportación.

En este sentido, Santander subraya la "oportunidad estratégica" que representa la internacionalización para las empresas vinculadas a la transición energética y a las cadenas de suministro digitales, sectores clave en el contexto económico actual. El negocio internacional de Santander es "reflejo del modelo de asesoramiento personalizado, impulsado por capacidades digitales".

En 2025, la entidad continúa con la transformación de su modelo de negocio, enfocado en relaciones sólidas con los clientes, aprovechando el potencial de su presencia global y consolidando su visión de ser la mejor plataforma digital abierta de servicios financieros.