Santander impulsa el negocio internacional de las empresas andaluzas con 1.780 millones de euros

Archivo - Fachada de una sucursal del Banco Santander en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander "ha reforzado su compromiso con la internacionalización de las empresas andaluzas", financiando con 1.780 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, el negocio exterior de las 26.000 compañías andaluzas que canalizaron parte de su actividad internacional desde España con el apoyo del banco durante el primer semestre de 2026.

Este apoyo forma parte de la estrategia del banco de ofrecer productos y servicios globales a sus clientes y de seguir reforzando su propuesta de valor en Negocio Internacional mediante soluciones especializadas, capacidades digitales y una red internacional que acompaña a las empresas en todas las etapas de su crecimiento exterior, tal y como ha subrayado la entidad bancaria en una nota de prensa.

Durante los seis primeros meses del año, Santander ha continuado ampliando este ecosistema de soluciones con nuevas capacidades para facilitar el acceso de las empresas españolas a los mercados internacionales y responder a los retos derivados de su expansión.

Así, uno de los principales hitos del semestre ha sido el lanzamiento en España de Navigator Global, la plataforma digital de Santander diseñada para acompañar a las empresas en todo su proceso de internacionalización.

Navigator Global guía a las compañías desde la identificación de mercados con mayor potencial hasta la ejecución de su estrategia de entrada, conectándolas con información estratégica, expertos locales y soluciones adaptadas a cada etapa. La plataforma simplifica la toma de decisiones, reduce la complejidad operativa y facilita el acceso a oportunidades de negocio en más de 40 mercados. La solución se articula en torno a tres pilares.

Market ofrece inteligencia de mercado basada en datos y conocimiento local; Plan proporciona planes de acción personalizados para gestionar aspectos regulatorios, logísticos y operativos; y Connect conecta a las empresas con compradores, distribuidores, expertos, proveedores verificados y soluciones de financiación, apoyándose en una red de más de 300 proveedores y más de 10.000 conexiones globales.

Además, la apuesta de Santander por el negocio internacional se completa con un conjunto de soluciones digitales y equipos especializados que permiten responder a las necesidades de empresas de cualquier tamaño en sus operaciones exteriores.

Entre estas capacidades destacan Cash Nexus, una herramienta integral de gestión de tesorería para empresas con presencia internacional; los avales digitales; las funcionalidades digitales de seguimiento de pagos, cobros y mercancías; y la plataforma FX, disponible 24/5 y con más de 100 pares de divisas.

Estas capacidades se complementan con los equipos de Negocio Internacional distribuidos por toda España, así como con las Unidades de Negocio Internacional especializadas en operaciones de importación y exportación, financiación estructurada, factoring, créditos documentarios, avales, forfaiting, confirming y soluciones de divisa.

El Negocio Internacional de Santander "refleja el compromiso de la entidad con un modelo de acompañamiento basado en la especialización, la innovación y las capacidades digitales".

"Gracias a su presencia global y al conocimiento local de los mercados donde opera, el banco continúa acompañando a las empresas españolas para impulsar su crecimiento internacional", ha concluido.