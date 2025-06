Santiago dice que "un problema estructural" de corrupción en el PSOE "dificultaría muchísimo" que IU siga en el Gobierno

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este lunes, a tenor de la supuesta implicación del ya ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, que, "en primer lugar, hay que dar una explicación contundente y exhaustiva" por parte del PSOE, y si resulta que este "no es un caso aislado y hay un problema estructural en el partido, que no parece, pues hasta este momento parece un problema muy localizado, pues obviamente eso dificultaría muchísimo continuar con alianzas de gobierno, de eso no cabe ninguna duda".

Por eso, según ha argumentado Santiago en una rueda de prensa en Córdoba, "lo primero es una clara explicación, como todos estamos pidiendo al PSOE, pero, sobre todo, lo que hace falta en estos momentos es poner en marcha, acelerar ese programa de regeneración democrática que se acordó hace ya más de un año", señalando que "hoy nuestro coordinador federal, Antonio Maíllo, ha presentado en el Congreso de los Diputados 39 medidas contra la corrupción, que no todas, pero buena parte de ellas, se acordaron con el PSOE hace un año y muchas no se han puesto en marcha".

Entre ellas ha citado "la creación de la Oficina Anticorrupción, a la cual España está obligada por mandato europeo, como bien está recogido en el Plan Greco de lucha contra la corrupción de la Unión Europea (UE), pero también planteamos una reforma muy intensa de la legislación, por ejemplo, de contratación administrativa, con mayor vigilancia, impidiendo las modificaciones de las condiciones acordadas en los contratos".

De igual forma y a juicio de IU es necesario "un reforzamiento de las responsabilidades de quienes ofrecen corrupciones, por ejemplo, una de las propuestas que hemos hecho es que una empresa que aparezca implicada en supuestos de corrupción, es una empresa que tiene que estar excluida de la posibilidad de contratación pública durante decenas de años", y también "hay que dotar de muchos más medios a la Fiscalía del Estado o a la Agencia Tributaria, para luchar contra la corrupción".

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha dicho que "en los próximos días vamos a ver cómo ponemos en marcha estas medidas", que también tienen que ir "acompañadas de medidas de impulso de la agenda social y laboral, por ejemplo, ahora mismo no entendemos que no sea una prioridad sacar de adelante la norma que permita el recorte de la jornada laboral", ya que "eso es una necesidad inmediata, o también avanzar en recuperación de libertades públicas, que pensamos que el PSOE no ha avanzado lo suficiente, por ejemplo, para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana".

En consecuencia, ha avisado que, "si hay voluntad para la regeneración de la vida política institucional, pues continuaremos trabajando, porque tampoco perdamos de vista algo muy importante. A pesar de este grave caso que ha sufrido el PSOE, el Gobierno de España" ha logrado, "gracias a nuestra presencia", que el país tenga "indicadores sociales, laborales y económicos que no tienen otros países en Europa en estos momentos".

En definitiva, "nuestra presencia en el Gobierno, por supuesto, igual que le están diciendo el resto de fuerzas parlamentarias, pues está vinculada a que el PSOE explique claramente lo que ha ocurrido, y a que, entre todos y todas, impulsemos esa agenda legislativa fundamental, que hace falta en estos momentos, de regeneración y de impulso a la ampliación de los derechos. Esa es nuestra posición".

Lo que está claro, a juicio de Santiago, es que "el PSOE tiene un serio problema interno en este momento, fundamentalmente parece que por una falta de vigilancia", mientras que, "para Izquierda Unida, la corrupción es algo absolutamente inaceptable. Creo que somos la organización política de este país que más intensamente ha trabajado a lo largo de los años para combatir la corrupción, venga de donde venga".

"En nuestro caso --ha proseguido--, en el momento que ha surgido el más mínimo indicio de corrupción, que afortunadamente han sido casos muy contados en nuestra organización, lo hemos cortado de raíz", y por eso "es inconcebible para nosotros que dos responsables de Organización, como ha ocurrido con el PSOE, seguidos estén implicados en actividades muy similares, por no decir las mismas, sin que haya habido unas medidas contundentes, y la corrupción no tiene obviamente color político", pero sí que está vinculada a "intereses económicos".