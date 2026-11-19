El cabeza de lista al Congreso por Sevilla de Frente Amplio, Enrique Santiago, este jueves en Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso por Sevilla de Frente Amplio, Enrique Santiago, ha manifestado que echa en falta la presencia de la candidata de su formación a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, en el debate organizado este jueves por la Academia de Televisión entre los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP).

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha señalado que la presencia de Colau en ese debate sería fundamental para poner sobre la mesa asuntos como la vivienda o los impuestos a los más ricos: "Somos la única fuerza política que estamos planteando propuestas claras y contundentes para garantizar el derecho a la vivienda".

Ha indicado que, durante la legislatura, ha sido mucho "esfuerzo estar permanentemente discutiendo con nuestros socios de gobierno, con el PSOE, porque nunca ve la oportunidad y tiene miedo a ir más allá", pero, "gracias a nuestra presencia en el Gobierno", han sido posibles varias medidas en materia de vivienda.

Santiago ha confiado en que haya una presencia de Ada Colau en los distintos debates que se lleven a cabo entre candidatos en las televisiones.

De otro lado, sobre la entrevista al líder de Junts, Carles Puigdemont, publicada este jueves por el diario 'El Mundo', ha indicado que la posición de Frente Amplio sobre Junts es "muy clara": "Es una fuerza política de derechas que ha votado sistemáticamente con el PP y con Vox para tumbar propuestas beneficiosas para los trabajadores y las trabajadoras de este país y para las familias". Ha recordado que, precisamente, el desencadenante de la disolución anticipada de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales fue "la ruptura de un acuerdo por parte de Junts para que votara a favor los decretos Mari Carmen". "Todas las medidas que se han tomado a lo largo de la legislatura no han sido para favorecer a Junts, ni muchísimo menos, sino que han sido para normalizar la situación política en Cataluña y de alguna forma garantizar la paz social en nuestro país y eso lo hemos conseguido", ha añadido Enrique Santiago.

"No voy a entrar a valorar lo que diga el señor Puigdemont porque lo que está claro es que no ha tenido demasiados aciertos políticos visto el resultado y la situación ahora mismo en Cataluña", según ha añadido, apuntando que Carles Puigdemont "corresponde al pasado", y ha defendido que la amnistía al 'procés' era "una herramienta para normalizar la convivencia y para que bajara el sentimiento independentista en Cataluña, y misión cumplida".