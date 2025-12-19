Santiago (IU) exige desde Córdoba al PSOE "medidas contundentes" frente a la subida del precio de la vivienda

Enrique Santiago en la sede provincial de IU en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha advertido este viernes de la "grave situación" que vive Andalucía en materia de vivienda, donde los precios de la misma han subido "un 20% o más", y ha exigido al PSOE "medidas contundentes" y una "respuesta inmediata y decidida para frenar la especulación y proteger a las familias vulnerables".

A este respecto y a través de una nota, Santiago ha señalado que en Andalucía "cerca de 400.000 viviendas están en manos de grandes tenedores", de las cuales "casi 160.000 se concentran solo en la ciudad de Córdoba", una situación que está tensionando aún más el mercado inmobiliario.

Así, "mientras miles de viviendas están en manos de fondos y grandes propietarios, los precios siguen escalando y se dificulta el acceso a un derecho básico" y, en el caso concreto de Córdoba, ha alertado de que "la proliferación de pisos turísticos está provocando una subida constante, tanto del precio de compra, como del alquiler" y, además, también conlleva "la expulsión de los cordobeses del centro de la ciudad e incluso de otros barrios", con lo que "estamos asistiendo a un proceso de expulsión residencial que vacía de vida nuestras ciudades".

Ante esta situación, Enrique Santiago ha explicado que IU, a través de la coalición Sumar, está exigiendo al PSOE "una actitud mucho más proactiva y a la ofensiva" para afrontar lo que ha calificado como "el principal problema de este país, la vivienda".

En este sentido, ha reclamado que en el próximo Consejo de Ministros, antes de que finalice el año, "se renueve la prohibición de los desahucios de familias vulnerables y se apruebe una norma que permita prolongar los contratos de arrendamiento de más de 300.000 viviendas que vencen a final de año, afectando a miles de hogares".

MERCOSUR

Por otro lado, el portavoz de IU en el Congreso de los Diputadods ha trasladado "todo el apoyo a los agricultores que se han manifestado en Bruselas contra los recortes de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y contra la firma del acuerdo con Mercosur".

Santiago ha advertido que, "entre los aranceles impuestos al campo por Estados Unidos y los recortes de más del 20% en la PAC que plantea la Unión Europea (UE) para destinar recursos al rearme, se está condenando al campo a la desaparición".

Además, ha advertido que el acuerdo con Mercosur supone "entregar la agricultura y la ganadería a las grandes multinacionales agroalimentarias", dejando sin capacidad de supervivencia a pequeños y medianos productores. "El resultado sería catastrófico para el campo andaluz y para el conjunto del campo español", ha afirmado.

En este contexto, Enrique Santiago ha exigido el fin de los recortes en la PAC y ha rechazado que "se destinen recursos públicos a armas y guerras, mientras se pone en riesgo la supervivencia del campo". También ha avisado que "las denominadas cláusulas de salvaguarda incluidas en el acuerdo con Mercosur"son claramente inoperantes. Estamos hablando de soberanía alimentaria, de mantener el sector productivo en Andalucía, en Córdoba y en toda España, y de proteger la calidad de los alimentos que llegan a nuestras mesas".