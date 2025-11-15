Santiago (IU) presenta una enmienda para que los hijos de dueños de patios en Córdoba puedan tener becas de estudios

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atendiendo a una reivindicación de la Asociación de Patios de Córdoba 'Claveles y Gitanillas', el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha presentado una enmienda a un proyecto de Ley en tramitación para que los hijos de dueños de patios, que participan en el Festival y Concurso de Patios de Córdoba, puedan acceder a becas de estudios, a pesar de las ayudas que reciben sus padres para el mantenimiento de los patios, lo que, como establece hasta ahora el citado proyecto de Ley, les descalifica para obtener becas.

En concreto y según recoge la enmienda registrada por Santiago en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados y a la que ha accedido Europa Press, se trata de una enmienda de adicción, en las disposiciones finales, al proyecto de Ley por el que se modifican la Ley General Tributaria, "en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información", y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entre otras.

Así, el también portavoz adjunto de Sumar propone una disposición final nueva, para la "modificación del Real Decreto 163/2025, de 4 de marzo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2025/26, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas".

De este modo el proyecto de Ley recoge que "la suma de todos los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto positivo de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los miembros computables de la familia no podrá superar la cantidad de 1.700 euros", para que los estudiantes puedan tener derecho a becas y ayudas al estudio.

Sin embargo, según la enmienda presentada por Santiago, "no se incluirán en esta suma las subvenciones recibidas para adquisición, rehabilitación o alquiler de la vivienda habitual, el Bono Cultural Joven, ni las cantidades percibidas por la persona propietaria o arrendadora de la vivienda familiar cuando sean cantidades abonadas al beneficiario para el mantenimiento de actividades declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco", es decir, las que se refieren, en este último caso, a la Fiesta de los Patios de Córdoba, que está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

JUSTIFICACIÓN

Como justificación para esta enmienda, Santiago ha argumentado en su propuesta que "la Fiesta de los Patios de Córdoba es la única fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco cuyo mantenimiento y realización descansa exclusivamente sobre particulares, al tratarse necesariamente de viviendas particulares donde residen familias que durante todo el año se encargan del mantenimiento de estos patios, para su exposición al público durante el mes de mayo".

En la justificación, el diputado de Sumar por Córdoba ha añadido que "un estudio del Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) indica que se registraron 293.121 visitantes con ocasión de la Fiesta de los Patios de este año 2025".

De hecho, "el turismo de los patios genera un impacto de 35 millones de euros en Córdoba. Las visitas a los patios son gratuitas, por lo que las familias titulares de estos no perciben más que una pequeña cantidad anual para el apoyo y mantenimiento de la actividad. Atendiendo a la superficie de cada patio estas cantidades oscilaban este último año entre 2.500 y 4.500 euros por familia".

Sin embargo, "estas cantidades exceden el límite de 1.500 o 1.700 euros, contemplado en la legislación sobre becas y ayudas al estudio para este año cómo umbral de percepciones que excluyen la concesión de becas para estudiantes".

Por lo anterior, "se nos han trasladado solicitudes de familias afectadas que han tenido que renunciar, bien a solicitar becas de estudios para sus hijos o bien a percibir las cantidades dispuestas por el Ayuntamiento de Córdoba para sufragar mínimamente el funcionamiento y mantenimiento de estos patios".

Al igual que en la actual legislación "existen excepciones, cómo ayudas recibidas para alquiler o el Bono Cultural Joven", cree necesario Enrique Santiago y así lo recoge en su enmienda, "que entre estas excepciones se incluya este específico supuesto de cantidades percibidas por personas titulares de vivienda familiar, cuando sean cantidades abonadas para el mantenimiento de actividades declaradas Patrimonio Inmaterial Cultural por la Unesco, lo que en la práctica solo afecta en nuestro país a las familias titulares de estos patios de Córdoba, en el caso de que sean adscritos a esta bella y única actividad cultural".