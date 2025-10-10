El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios de comunicación tras una reunión con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en el Palacio - Joaquin Corchero - Europa Press

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), que ha asumido provisionalmente las competencias del departamento de Salud y Consumo tras la dimisión, el pasado miércoles, de quien era su titular, Rocío Hernández, ha opinado este viernes que es "preferible no correr" en la elección del nuevo consejero de Salud, así como ha advertido de que, aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, encuentre a "un supermán" para dicho puesto, la "fórmula" que debe seguir para desempeñar su labor pasa por "contar con todos los profesionales y sectores" de su materia.

Así lo ha trasladado Antonio Sanz en una rueda de prensa tras participar en el Palacio de San Telmo de Sevilla en una reunión de Juanma Moreno con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, y otros miembros de su junta directiva, y a preguntas de los periodistas sobre la elección pendiente de un nuevo responsable de la Consejería de Salud y Consumo tras la reciente dimisión de Rocío Hernández al hilo de la crisis generada en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Antonio Sanz ha apuntado que entre las competencias de un consejero "no está definir el perfil de quién debe ser" esa persona, algo que "le corresponde al presidente", y ha apostillado que "otra cosa es que el presidente pueda consultar o pedir opinión a compañeros, y no sólo" a él mismo.

Dicho esto, el consejero de la Presidencia ha considerado que "lo importante es tener a una persona que, lógicamente, sea consciente de las dificultades, que tenga capacidad de generar equipo y que se vuelque, siendo consciente de que no es una gestión fácil".

Antonio Sanz ha defendido que el próximo consejero de Salud debe abrirse "muchísimo al diálogo y al contacto con los sectores para profundizar en las soluciones", y ha advertido de que "un consejero solo no puede".

"Por tanto, por mucho que el presidente encuentre un 'supermán', sólo hay una fórmula, que es contar con los profesionales y con los sectores que los representan", ha abundado el consejero de la Presidencia, que ha remarcado que esa actitud "será un condicionante del futuro consejero o consejera", la de "abrirse a contactar y contar con todos los profesionales y sectores, y desde luego generar equipo".

Sobre "los tiempos" que se manejan para elegir al nuevo consejero o consejera de Salud, Sanz ha apuntado que "seguramente la idea del presidente sea cuanto antes". "Ese 'cuanto antes' yo no lo puedo definir, porque hay que encontrar la persona y acertar en ella", según ha apostillado.

En todo caso, ha indicado que él considera "que es preferible", y cree que el presidente de la Junta también "lo opina así, no correr" en la elección, "porque el sistema público andaluz requiere de equipo y de dirigentes que nos garanticen que, desde luego, esta nueva etapa que mencionaba el presidente, estas reformas que hay que hacer, esta renovación del propio sistema, sí o sí, tiene que tener un liderazgo, buenos equipos, y tiene que estar abierto al diálogo".

Sanz ha agregado que, "mientras tanto" se adopta dicho nombramiento al frente del departamento de Salud, el "humilde consejero" que es él "seguirá 24 horas, como acostumbra, en activo y ayudando al presidente a todos los objetivos que me pueda plantear, y la prueba de ello es que desde ayer, muy a primera hora, ya pude detectar de qué estamos hablando", ha agregado.

LA JUNTA NO PIERDE "NI UN SEGUNDO" EN "CUESTIONES POLÍTICAS"

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas ha señalado que "habrá quien considere" que la actual crisis "es una oportunidad política para desgastar o para hacer política con la salud de las personas", pero ha avisado de que por parte del Gobierno andaluz no van a "perder un segundo en distraernos en cuestiones políticas, y mucho menos electorales".

"Creo que lo que se merecen las personas afectadas, sus familias y, por supuesto, los profesionales también, es que tomemos medidas, que reaccionemos, que ofrezcamos soluciones y que demos garantías por parte del Gobierno tanto de apoyo a los profesionales como de soluciones a las personas afectadas", ha abundado Antonio Sanz para aseverar a continuación que "eso es a lo que le dedicamos desde luego las 24 horas del día, y no nos vamos a distraer en absolutamente nada más".

El consejero de la Presidencia ha incidido en señalar que "lo importante es reaccionar en este momento", y ha apostillado que "estamos algo acostumbrados a afrontar situaciones complejas, crisis", y que cree que "lo que los ciudadanos esperan de nosotros son soluciones, y en eso es lo que se vuelca el Gobierno" andaluz de Juanma Moreno, según ha zanjado.