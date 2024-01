Sanz afea a Montero su trabajo para "tapar las vergüenzas" de Sánchez: "Hace tiempo que perdió la camiseta de Andalucía"

BORMUJOS (SEVILLA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), ha criticado este viernes que la vicepresidenta primera del Ejecutivo central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "hace tiempo que perdió la camiseta de Andalucía", de la que fue consejera del ramo, y "hoy sólo trabaja" en el Ejecutivo central "para defender las barbaridades" y "tapar las vergüenzas" del presidente, Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado el consejero en una atención a medios durante la inauguración del 'Punto Vuela' de Bormujos (Sevilla), y a preguntas de los periodistas sobre el sistema de financiación autonómica, después de que la ministra Montero indicase este pasado jueves que el fondo de nivelación que piden los gobiernos de Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha lo propuso ella misma hace unos meses en la última reunión del CPFF, y fue "rechazado por el conjunto" de las comunidades autónomas.

El consejero de la Presidencia ha insistido en señalar que la ministra "no dice la verdad" al respecto, y la ha acusado de haber "abandonado" y de estar "traicionando a Andalucía", y ha defendido que "en la vida hay que ser coherente", para subrayar a continuación que, cuando era consejera de Hacienda y Mariano Rajoy gobernaba en España, María Jesús Montero pedía "4.000 millones de euros de compensación" para la comunidad autónoma, pero ahora, como ministra, "ya no se acuerda que lo pedía".

Antonio Sanz ha contrapuesto ese comportamiento con el del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cuando estaba en la oposición y gobernaba Rajoy, sí votó a favor de que nos dieran a Andalucía 4.000 millones de euros" en compensación por su infrafinanciación, según ha puesto de relieve el consejero para defender que "hay que pedir lo mismo cuando se está en la oposición, aunque gobierne el tuyo, porque lo importante es defender los intereses y a la gente de tu tierra".

El consejero de la Presidencia ha insistido en señalar que Montero "ha perdido es la camiseta de andaluza y está obsesionada y dedicada en exclusiva a defender las barbaridades de las políticas de Sánchez, aunque eso sea ir contra Andalucía", y "está claro" que a la vicepresidenta primera del Gobierno "ya no le importa Andalucía nada, porque ha olvidado que también debe defender a su tierra", y "está traicionando los intereses" de esta comunidad, "aparte de no contar la verdad".

El consejero andaluz ha enfatizado además que los gobiernos de Castilla-La Mancha --dirigido por el PSOE de Emiliano García-Page--, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Extremadura coinciden con el de la Junta en señalar que "hay unas comunidades autónomas que estamos gravemente infrafinanciadas, financiadas insuficientemente por culpa de aquel acuerdo que alcanzó con el nacionalismo radical en su momento el Gobierno" socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por culpa de dicho modelo, según ha incidido en criticar Antonio Sanz, "Andalucía pierde más de mil millones de euros todos los años", y ya han pasado "más de 14" desde que dicho modelo se puso en marcha, y por el que esta comunidad "está perdiendo muchas oportunidades de poder invertir en mejorar la vida" de sus ciudadanos, según ha denunciado.

CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ

Antonio Sanz ha acusado a Pedro Sánchez de ser "no sólo el peor presidente de la historia de la democracia" española, sino también "el presidente más anti andaluz de la historia de la democracia", y en esa línea ha criticado que mientras que a Cataluña "se le da todo" lo que pide su gobierno, a "las regiones más desfavorecidas, las que estamos más infrafinanciadas, se nos da con la puerta en las narices" por parte del Ejecutivo central.

El consejero ha agregado que "no pueden existir comunidades de primera, de segunda y de tercera", y la ministra de Hacienda "pretende que nos conformemos con ser una comunidad de tercera". Frente a ello, ha avisado de que, "mientras que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía, no vamos a tolerar ni privilegios ni a aceptar que nos quedemos en comunidad de tercera cuando somos una comunidad de primera" y "tan histórica como Cataluña, como el País Vasco, como cualquiera", ha enfatizado.

"No queremos ser más que nadie, pero no vamos a aceptar de ninguna manera que nos traten con la diferencia de los privilegios que le pretenden otorgar a otras comunidades autónomas", ha aseverado el consejero de la Presidencia, que ha acusado a María Jesús Montero de haber "decidido maltratar a su tierra, a Andalucía", y de haber "perdido la coherencia", así como de no tener "la credibilidad necesaria en este caso como ministra de Hacienda".

IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

Por otro lado, Antonio Sanz se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre una propuesta de Sumar para crear un impuesto nacional a las herencias y donaciones, y al respecto ha defendido la política de bajada de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno, desde la premisa de que "las comunidades más pujantes son aquellas que bajan los impuestos, porque bajando impuestos se incrementan los ingresos" y "se recauda más".

El consejero ha criticado que el Gobierno pueda querer "evitar" la decisión del Ejecutivo de Moreno de "suprimir" el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, y al respecto ha comentado que tiene "la impresión de que Pedro Sánchez prefiere que le vaya mal a Andalucía y a los andaluces" con tal de que al Gobierno del PP-A "le vaya mal".

"Tengo la impresión de que (el Gobierno de Sánchez) prefiere que a Andalucía le vaya mal, porque todos son zancadillas" a esta comunidad, según ha continuado comentando el consejero, que ha defendido que el impuesto de sucesiones puede afectar a "todos" los contribuyentes, y "no es una cuestión de ricos" únicamente, como a su juicio cree Sumar.

En esa línea, el consejero de la Presidencia ha concluido expresando su deseo de que "esta propuesta de Sumar no sea acogida" entre "las políticas que ponga en marcha" el Gobierno de Sánchez, que "ya ha hecho daño suficiente planteando contrarreformas contra Andalucía", y dicha propuesta sobre herencias y sucesiones sería "una nueva contrarreforma" con "todo el tufillo de ir contra Andalucía también", según ha concluido Antonio Sanz.