Sanz afirma que la Junta "llegará hasta el final" para defender la candidatura de Granada a la Aesia

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha garantizado este jueves que la Junta de Andalucía está dispuesta a "llegar hasta el final" para defender la candidatura de Granada a la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), que ha sido adjudicada a La Coruña, pues "todo apunta a que estamos ante una adjudicación arbitraria" y un proceso sobre el que "cada día hay más dudas", después de que haya trascendido que "ni siquiera existe tabla de puntuación" que avale la decisión.

"Ya no es solo que falte transparencia" en el proceso de adjudicación, es que "estamos ante una situación que cada vez huele peor" y en el que hay "demasiadas contradicciones", ha sostenido Sanz en el pleno del Parlamento de Andalucía en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del PP en relación al desconocimiento de los criterios de elección en este proceso y a la "falta de justificación" por parte del Gobierno sobre la decisión.

Antonio Sanz ha hecho hincapié en que la de Granada era la candidatura "más completa" de las que se presentaron según los expertos, contaba con el apoyo unánime de todos los sectores y "sobre todo" ha obtenido las mejores calificaciones en las puntuaciones: "Doce sobresalientes en lugar de los diez que logró la candidatura elegida, que parece que además no fue ni la segunda, sino que fue la tercera frente a otras opciones y siempre la primera Granada" en esta evaluación.

"¿Cómo se explica que Granada no tenga la Agencia de Inteligencia Artificial?", se ha preguntado Sanz, quien ha garantizado que la Junta de Andalucía va a apoyar a todas las instituciones de Granada para "llegar hasta el final", al tiempo que ha puesto en duda un proceso en el que "ni siquiera existe tabla de puntuación" que avale la decisión de ubicar esta sede en La Coruña y sobre el que cada día hay "más sospechas" y "dudas" en cuanto a la evaluación de méritos y en la propia concurrencia competitiva.

"Ya no es solo que falte transparencia, es que huele mal; estamos ante una situación que cada vez huele peor", ha sostenido el consejero, que ha reclamado "máxima transparencia" al Gobierno en este asunto pues a su juicio "todo apunta a lo peor". Ha incidido en que existen "demasiadas contradicciones" en todo este asunto, con "justificaciones que luego dicen que no existen".

"Todo lo que se argumentaba ya no existe". "La tabla de valoración que todos hemos podido ver, ahora resulta que no existe, más dudas no se pueden generar", ha clamado Sanz, advirtiendo de que esa "falta de objetividad hace daño" a una ambición, que estaba "más que medida y sobre todo más que justificada", que era que Granada tuviera la Aesia.

Ha defendido en este contexto el "derecho" a llegar "hasta el final" para defender desde la unión institucional la candidatura granadina, que reunía "todos los requisitos", cuya calificación era "excelente" y pese a ser "la primera no ha obtenido" la sede de esta agencia.

Durante su exposición en la pregunta oral que ha formulado, el parlamentario del PP Jorge Saavedra ha lamentado que Granada haya sufrido la "arbitrariedad", "irresponsabilidad" y la "falta de transparencia" y "también el engaño" por parte del Gobierno en este proceso en el que, según ha dicho, "el problema no es la ciudad elegida" o que no haya sido Granada la ganadora, sino que "no está justificada" la decisión. "Nos dijeron que sería por concurrencia competitiva y ha sido una decisión política", ha lamentado.