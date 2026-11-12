Sanz afirma que los pacientes oncológicos son una "prioridad" y niega que se aplacen sesiones de tratamientos en Granada

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del 12 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado que se estén cancelando sesiones de tratamientos en el Hospital de Día de Oncología del Virgen de las Nieves de Granada, como han señalado desde la oposición, al tiempo que ha garantizado que la plantilla está cubierta "al cien por cien" en este servicio pues estos pacientes son "una prioridad absoluta".

Sanz se ha pronunciado de este modo en el pleno del Parlamento andaluz en respuesta a sendas preguntas de los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, los cuales han expuesto que en este hospital de día "se aplazan cuatro tratamientos de quimioterapia al día por falta de personal" y han reclamado soluciones.

El diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha censurado que se "mande a casa" a pacientes que necesitan estos tratamientos, reclamando conocer "cuántos han tenido que posponerse y reprogramarse" en este tiempo, a la vez que ha demandando que el refuerzo de enfermeras que se ha producido en las últimas semanas sea estructural.

Sanz ha acusado a la izquierda de hacer un "uso político permanente" de esta "enfermedad tan grave" para "atacar" al Gobierno andaluz y ha dicho que es "rotundamente falso que se estén cancelando sesiones de tratamientos oncológicos" en este centro.

"Un hospital de día que administra más de 28.000 sesiones de tratamiento, un 61 por ciento más que en 2021; y que atiende a 1.300 personas (un 24 por ciento más) o que realiza 112 sesiones diarias (un 61 por ciento más)", ha expuesto, recalcando que estos datos "dan buena muestra de la actividad y también de la efectividad de esta unidad".

Sanz ha hecho hincapié en que los pacientes oncológicos "son una prioridad absoluta" y Oncología es un servicio "que cuenta con la máxima cobertura de profesionales". "La plantilla de enfermería de Oncohematología del hospital es una de las más reforzadas. Su estructura está cubierta al cien por cien y cuando se producen bajas por incapacidad temporal, se realizan las correspondientes sustituciones", ha asegurado.

Según ha precisado, en 2024, la plantilla de enfermería de Oncohematología estaba compuesta por 92 enfermeras y actualmente hay 127, un 38 por ciento. Un aumento de plantilla que, según ha dicho, viene acompañado también de una inversión en el área con cerca de cinco millones de euros desde el 2020.

Ha incidido en que la plantilla de este área se está viendo reforzada con dos enfermeras más para el hospital de día de Oncohematología, con tres enfermeras y un técnico para el área de Farmacia y con otras dos enfermeras destinadas a la ampliación de carteras de servicio, en este caso con los tratamientos de desensibilización. Y dos facultativos más, uno para Oncología Médica y otro para Hematología del hospital del día.

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Manzano ha rechazado las argumentaciones del consejero y ha insistido en que "es una realidad que en el Hospital Virgen de la Nieve de Granada se está aplazando una media de cuatro tratamientos oncológicos diarios", tal y como denuncian los sindicatos "por falta de personal sanitario".

"Estamos hablando de tratamientos contra el cáncer que tienen fechas de administración muy ajustadas", ha advertido, al tiempo que ha reprochado al Gobierno andaluz que "siga derivando dinero público a la sanidad privada mientras no refuerza los hospitales públicos para garantizar que los pacientes reciben su tratamiento en tiempo y forma".

Sanz ha tachado de "falsas" estas acusaciones y ha pedido a ambos grupos que dejen de "manipular la información y generar falsas alarmas que generan miedo a la gente" y que hacen un "flaco favor" a los profesionales por el "rédito político".