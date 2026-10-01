Sanz asegura que se ha contratado al 90% de los 700 profesionales de refuerzo para cribados un año después de la crisis

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento de Andalucía del 1 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha contratado ya al 90% de los 700 profesionales de refuerzo para los programas de cribado que se anunciaron tras conocerse los fallos en el del cáncer de mama, con 2.317 mujeres afectadas.

En su respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista, Antonio Sanz ha acusa al PSOE andaluz de hacer un "uso político" de esta crisis y ha pedido "respeto" para los profesionales y dejar de "atacar" a un sistema que "salva muchas vidas".

Por su parte, la parlamentaria socialista María Márquez ha sostenido que "la verdad sólo tiene un camino" en la polémica sobre el cribado del cáncer de mama, sobre la que ha asegurado que la Junta "ha perseguido a las víctimas". "No vamos a olvidar a estas mujeres en la vida", ha asegurado.

El PSOE sigue insistiendo en defender una partida presupuestaria para indemnizar a las afectadas por los errores de comunicación en las pruebas diagnósticas. "El presupuesto de la Junta tiene que acordarse de estas mujeres. ¿Dónde tienen ustedes el corazón?", se ha preguntado Márquez.