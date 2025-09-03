Sanz asegura que las manifestaciones del Infoca "pierden credibilidad" cuando son "encabezadas" por dirigentes del PSOE

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, preside en Sevilla la reunión de coordinación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz ha defendido este miércoles que la Junta de Andalucía "implementa permanentemente medidas" en respuesta a las reivindicaciones del colectivo de bomberos de Infoca, recordando que "hemos hecho 200 millones de euros de inversión".

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Sanz ha respondido a las reivindicaciones que los profesionales del Infoca han reclamado últimamente. Asimismo, el consejero ha señalado que "se pierde mucha credibilidad" cuando las manifestaciones son encabezadas por dirigentes del PSOE, convirtiéndose en una "movida política".

Del mismo modo, ha reiterado que el Partido Socialista "redujo un 12% el presupuesto de Infoca y desmanteló progresivamente equipamientos".

De hecho, ha vuelto a destacar la renovación del "75% de autobombas, diseñadas por los propios trabajadores de Infoca y ahora exportadas internacionalmente", y ha asegurado que Andalucía cuenta con "el vehículo más seguro del mundo, apostando por la seguridad de los trabajadores".

Sanz ha subrayado su "respeto absoluto" a los profesionales, asegurando que "no voy a entrar en polémicas ni a discutir lo que dicen sobre EPIs o vehículos, porque siempre vamos a trabajar por mejorar las condiciones de los trabajadores". Ha insistido en que "todo el material cumple con las condiciones para operar, y cada uno puede tener sus preferencias, pero no se puede decir que no es seguro".

De este modo, el consejero ha reiterado el compromiso del gobierno autonómico de "seguir mejorando las condiciones laborales, apoyando a los trabajadores porque es lo que se merecen", recalcando la "primera petición cumplida de garantizar la estabilidad 365 días al año, lo que ha supuesto un gran esfuerzo presupuestario".

Por último, ha declarado que "las reclamaciones de los trabajadores no solo las respetamos, sino que trabajamos por atenderlas", y ha reiterado que "nunca entrará en polémicas con los profesionales del Infoca, que merecen todo el apoyo, respeto, reconocimiento y admiración del consejero, del presidente, del gobierno y de todos los andaluces".