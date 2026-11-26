El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en el Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que el PP "no ha llegado tarde" para sumarse a la iniciativa de un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, impulsado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas, pero también exigiendo que se depuren responsabilidades y que se sepa la verdad de lo que ha pasado. Lo saben las propias víctimas, porque hablamos con ellas, porque les atendemos. Dejen de buscar polémica aquí", ha destacado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía.

En esta línea, ha defendido que Andalucía es "la única comunidad autónoma" que ha aprobado una línea de ayudas para las víctimas de los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz. Las ayudas con una dotación de unos dos millones de euros fueron aprobadas este miércoles por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, ha destacado que desde el ejecutivo andaluz se ha creado un comisionado para el seguimiento y apoyo a las víctimas y una oficina integral de atención a las víctimas y familiares.

"Trabajemos unidos todos, sobre todo para ayudar a las víctimas, pero sobre todo para evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos", ha aseverado el vicepresidente.

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, María Serrano, ha afeado que el PP se haya unido al pacto "días antes de las elecciones" y ha pedido tanto al PP como al PSOE que centren su gestión en "seguridad ferroviaria, atención integral a la víctima y a su familia y justicia ágil".

"Gobiernos como el suyo, al que se le llena la boca de decir que la oposición utiliza a las víctimas, cuando sus socios tuvieron la desfachatez en este mismo pleno, sin mirar a los ojos de las mujeres víctimas del cribado de cáncer de mama, porque esas víctimas sí son de segunda, porque ellas sí eran víctimas de sujeción", ha señalado.

"Hay que llegar al final y conocer toda la verdad y garantizar la seguridad de todos aquellos que cogemos el tren y que sentimos miedo, miedo y pánico por coger las vías del tren. Acompañamos, atendemos, ayudamos y defendemos a las víctimas", ha remarcado Sanz.