El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, Espa - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se establecen ayudas económicas y medidas de apoyo a las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida el 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo), también se amplían algunas de las ayudas por el accidente de enero en Adamuz (Córdoba), y no sólo afecta a las personas que hayan residido en Andalucía durante los cinco años anteriores al accidente, sino también a aquellas con vecindad administrativa en Ceuta y Melilla. La dotación económica inicialmente prevista es de unos dos millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que se trata de ayudas económicas "complementarias a las del Estado, con una dotación inicial de dos millones de euros y que, además, iguala hacia arriba el trato a las víctimas de Adamuz". Ha indicado que se trata de una ayuda económica directa y no reembolsable, es "a tanto alzado y no tiene carácter de subvención".

Manuel Gavira también ha explicado que el decreto habilitará a la Junta de Andalucía para "personarse como acusación popular en procedimientos penales derivados de accidentes de transporte de especial gravedad, que afecten a personas con la condición política de andaluces y repercutan de una manera relevante en servicios e infraestructuras vinculados a Andalucía". "Es decir, se refuerza la protección institucional", ha apuntado el vicepresidente, recalcando que esta decisión "cuenta con todas las garantías jurídicas del Gabinete Jurídico de la Administración de la Junta".

Así, el objetivo del decreto es complementar la cobertura prestada por otras administraciones y ofrecer una respuesta "integral y coordinada, atendiendo a la magnitud de los daños sufridos y a la diversidad de las necesidades que pueden presentar las personas afectadas".

En este sentido, la ayuda autonómica permite ampliar la cobertura de las necesidades de las víctimas y sus familiares y reforzar el apoyo institucional necesario para afrontar las consecuencias del accidente.

Las consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local han elaborado este decreto ley, que "amplía y mejora las ayudas contempladas" para los afectados por el siniestro de Adamuz.

Así, la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes mediante un procedimiento que simplifica los trámites administrativos para agilizar su cobro. Las ayudas por el accidente de Urda serán compatibles con cualquier otra prestación, se abonarán en un pago único y contarán con una deducción en la cuota autonómica del IRPF.

De esta forma, podrán beneficiarse de estas ayudas las víctimas directas e indirectas con condición política de andaluzas, las personas que hayan residido en Andalucía durante los cinco años anteriores al accidente y aquellas con vecindad administrativa en Ceuta y Melilla. Asimismo, se contempla como beneficiarios a familiares de las víctimas fallecidas en los términos previstos en la norma.

Entre las medidas previstas figura una ayuda de 14.424 euros en caso de fallecimiento, así como indemnizaciones por lesiones corporales que pueden alcanzar los 16.828 euros en los supuestos de mayor gravedad.

Las cuantías se determinan de acuerdo con el baremo establecido en el Seguro Obligatorio de Viajeros y tienen carácter complementario respecto de otras ayudas o indemnizaciones que correspondan a las personas afectadas.

Así, el decreto ley garantiza una ayuda mínima de 2.404,04 euros a las víctimas directas que hayan sufrido secuelas psicológicas o psiquiátricas derivadas del accidente, aun cuando estas no queden comprendidas en las categorías previstas en el citado baremo.

Con ello se pretende asegurar una protección adecuada a todas las personas afectadas por las consecuencias del siniestro.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el plazo de un mes desde la aprobación del decreto ley, disponiendo los interesados de un plazo de tres meses, contando desde dicha publicación, para la presentación de las solicitudes.

Junto a las ayudas económicas, la Junta de Andalucía pondrá en marcha un sistema de atención integral para facilitar orientación, acompañamiento y apoyo administrativo a las víctimas y sus familias.

Además, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se garantizará la continuidad asistencial de quienes precisen seguimiento en salud mental, rehabilitación o atención traumatológica una vez agotadas otras coberturas.

MEJORAS EN AYUDAS A VÍCTIMAS DE ADAMUZ Por otra parte, el decreto ley introduce mejoras en el régimen de ayudas establecido para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, con el objetivo de ofrecer una respuesta más homogénea y reforzar la protección de las personas afectadas.

Entre otras medidas, amplía el ámbito de las personas beneficiarias e incorpora mecanismos que permiten revisar situaciones no contempladas inicialmente, especialmente en relación con determinadas secuelas psicológicas.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía "refuerza su compromiso de apoyo a las víctimas de accidentes de especial gravedad, garantizando una respuesta coordinada orientada a su recuperación personal y a la atención de sus necesidades sociales y sanitarias".

Sobre las dotaciones económicas, el vicepresidente segundo ha señalado que hay 16 víctimas andaluzas en el accidente de Urda y, haciendo una estimación, "entendemos que pueden haber 115 víctimas directas que puedan acceder a las ayudas", lo que supondría 1,54 millones, a los que hay que añadir la ampliación de las ayudas para esas víctimas de Adamuz para que se equiparen a las de Urda y que supondrían casi 256.000 euros.

"Es un buen decreto que va a poner encima de la mesa que no solo se trata de aportar o prestar ayuda económica o indemnizaciones a esas personas que han sufrido la tragedia de Adamuz, primero y Urda, después, sino que se trata de que tengan un acompañamiento integral por parte de toda la administración de la Junta, ha indicado el vicepresidente segundo.

Sobre la inclusión de personas con vecindad administrativa en Ceuta y Melilla, ha señalado que, para la Junta, Ceuta y Melilla son "son parte fundamental de Andalucía, aunque sean ciudades autónomas; los consideramos andaluces también".