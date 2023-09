Sanz confía "hasta el minuto final" en la investidura de Feijóo y recuerda los "cambios de voto" en la moción a Rajoy

Reivindica el derecho del PP a "salir a la calle" a defender España y Andalucía: "La calle no es propiedad del PSOE, a ver si se entera"



SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha señalado este lunes que, "hasta el minuto final", quiere transmitir la "confianza" en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda ser investido la semana que viene como presidente del Gobierno de España, teniendo en cuenta además la situación de "cambios de voto" que se vivió en la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez presentó en 2018, y que sirvió para "derrocar" al Ejecutivo de Mariano Rajoy con el apoyo a última hora del PNV a la misma.

El consejero andaluz de la Presidencia se ha pronunciado sobre esta cuestión durante su participación en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, y al hilo del debate de investidura que afrontará la semana que viene en el Congreso de los Diputados el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

A la pregunta de si ve más factible una repetición electoral o una nueva investidura de Pedro Sánchez, el consejero ha respondido que lo que está más cerca primero es ese debate que protagonizará Feijóo después de que el rey Felipe VI lo propusiera como candidato a la investidura, según ha remarcado.

Sanz ha subrayado que el líder del PP es "el ganador de las elecciones" generales del pasado 23 de julio y, "en este país, la costumbre hasta ahora, y debería seguir siendo así, es que el que gana las elecciones gobierna", de forma que hasta que no pase dicho debate de la semana que viene no baraja "otro escenario" que esa hipotética investidura de Feijóo.

"LÍNEAS ROJAS" QUE "NO SE PUEDEN SOBREPASAR"

Ha añadido que si el candidato del PP "cediera al chantaje que pretenden los independentistas o los proetarras, era presidente del Gobierno", pero ha remarcado que "de eso no se trata", ya que hay unas "líneas rojas" que no se pueden sobrepasar porque "no vale todo para llegar al Gobierno".

En esa línea, ha señalado que ve "con suma alarma y preocupación" lo que "algunos están dispuestos" a hacer para "llegar al poder", y ha sostenido que Pedro Sánchez "es imprevisible, es capaz de hacer lo uno y lo contrario en cuestión de minutos", y el "punto primero" del "manual de resistencia" del líder socialista "es la falta de escrúpulos", por lo que "podemos esperar cualquier cosa" del presidente del Gobierno en funciones, según ha lamentado.

ACTO DEL PP EL DOMINGO EN MADRID

Por otro lado, sobre el acto que el PP ha convocado en Madrid este próximo domingo, 24 de septiembre, contra una hipotética ley de amnistía para los implicados en el 'procés' independentista catalán vinculado al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el consejero ha defendido la conveniencia, a su juicio, de "una movilización de defensa de España y de Andalucía", desde la premisa de que "la mejor manera de defender Andalucía es defender la Constitución", y de que la "negociación" que estaría llevando Sánchez con partidos independentistas es "muy peligrosa" para el país en general y esta comunidad autónoma.

"Por eso los andaluces vamos a estar allí --en el acto del domingo en Madrid-- encabezados por el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, ha enfatizado Antonio Sanz, que ha exigido "respeto al derecho que, como grupo político --en referencia al PP-- tenemos de expresarnos en la calle".

En esa línea, ha aseverado que "la calle no es propiedad del PSOE, a ver si se entera" ese partido, ha agregado antes de subrayar que los 'populares' "tenemos derecho a defender a España y a Andalucía, como lo entendemos, por todas las vías, incluida la movilización social, porque creo que es una manera de expresarse democráticamente".

"Parece que algunos le han perdido el respeto a la calle, le han perdido el respeto a la historia de su propio partido", ha comentado a renglón seguido el consejero de la Presidencia, que ha defendido además que dicho acto del domingo "también va a servir para presentar las propuestas y líneas estratégicas del discurso de investidura" de Feijóo, según ha anunciado el propio candidato del PP.

Así, Sanz ha censurado como propias de "un déficit democrático" las "críticas tan duras a la movilización en la calle" que se están lanzando contra ese acto del PP, y al respecto ha denunciado que "cada día vemos 'tics' más autoritarios dentro del PSOE de Sánchez", y "el problema es que es que también los traslada a la sociedad y a su acción de gobierno, y eso francamente es peligroso", ha enfatizado.

Sobre la reciente reunión del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el expresidente catalán huido de la Justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo, el consejero de la Presidencia ha defendido que "el diálogo siempre es positivo", pero "tiene que tener unos límites siempre, y en este caso hay una línea roja que es el respeto a la Constitución, a la igualdad, y desde luego a los estatus que nos dimos en la Constitución a través de los Estatutos de autonomía, de oportunidades y competencias para el conjunto de las comunidades autónomas".

"Eso es lo que parece que está rompiéndose", ha añadido antes de apuntar que si en esa conversación o reunión "se habló de estas cosas", sería algo "evidentemente negativo y un retroceso para todos en España", y en esa línea ha criticado como ejemplo de "indignidad" también el reciente viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a Bruselas para entrevistarse igualmente con Puigdemont.

Además, ha criticado que "encima el presidente del Gobierno diga que no sabía" de ese viaje de su vicepresidenta, cuando "un presidente conoce la agenda de sus ministros y de sus consejeros, entre otras cosas porque también tiene unos servicios de seguridad, y cuando uno tiene un ministro de Interior sabe lógicamente por protección dónde está cada uno", según ha remarcado Antonio Sanz, que ha recordado en ese punto su pasado como delegado del Gobierno en Andalucía en la etapa de Rajoy como presidente.