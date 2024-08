Sanz confirma la estabilización del incendio y que se regresa al nivel de preemergencia

ANDÚJAR (JAÉN), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha confirmado en torno a las 20,15 horas de este lunes el anuncio realizado minutos antes por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el sentido de que se ha procedido a la estabilización del incendio forestal que se declaró en Andújar (Jaén) este domingo y que ha obligado a establecer un amplio e intenso dispositivo del Plan Infoca durante las últimas 30 horas. Además, ha anunciado que se ha desactivado el nivel 1 de emergencia y por tanto se ha regresado "a la situación operativa 0 de preemergencia con el objetivo de dar por controlado el incendio".

"Hemos podido hacer un vuelo de reconocimiento para visualizar en directo el perímetro y sobre todo la situación del incendio y también hemos podido mantener una reunión del comité de operaciones para analizar la situación. Tras ello, les confirmamos que la situación del incendio es que no tiene actividad, no hay llamas ya en el incendio. El perímetro sigue estable y, por tanto, no ha avanzado absolutamente nada tampoco durante este periodo. Y el riesgo que podían provocar las rachas de viento finalmente no se han terminado produciendo en los niveles que se podía prever y eso ha provocado que los focos más calientes no se hayan reavivado", ha comenzado diciendo a los medios presentes en el puesto de mando avanzado.

Sanz ha anunciado en suma que "podemos en estos momentos ya dar una muy buena noticia para la población y una muy buena noticia para todos los andaluces gracias al gran trabajo realizado por el dispositivo Infoca al completo" y que "a esta hora ya les podemos anunciar que a las ocho hemos dado por estabilizado el incendio".

El consejero ha continuado explicando que "como consecuencia de esa estabilización vamos a tomar algunas decisiones más", entre ellas "bajar la fase del incendio ya de la fase de situación operativa 1 en la cual nos encontrábamos a la situación operativa 0 de preemergencia con el objetivo de dar por controlado el incendio". No obstante, ha aclarado que "durante esta última fase tendremos medios aéreos activos, seis, hasta las nueve menos cuarto más o menos", cuando se retiren.

"Todavía queda lógicamente seguir trabajando en el incendio y por tanto nos hacen falta todavía los operativos de Policía, de Guardia Civil, de la agrupación de voluntariado de Protección Civil, del GREA... y todos los operativos además por supuesto de los bomberos forestales y del equipo de extinción de bomberos también que han colaborado con nosotros como son el caso de los bomberos de Jaén, de Linares y de Andújar", ha enumerado sobre los medios que permanecen en la zona.

Por otro lado, y como otra repercusión de la estabilización del incendio, Antonio Sanz ha anunciado que "una vez que los medios aéreos finalicen su actividad empezaremos a permitir a la población volver a sus casas en torno a las nueve de la noche o a partir de las nueve; en todo caso siempre cuando los medios aéreos ya hayan finalizado su actividad para no asumir mayores riesgos", ha matizado.

Acto seguido, ha especificado sobre el regreso a sus viviendas de los evacuados que "vamos a hacer una apertura de las comunicaciones para permitir que puedan volver a sus casas pero será una apertura controlada porque quiero además pedir en ese sentido colaboración a la ciudadanía porque todavía necesitamos seguir operando en la zona y los caminos son prácticamente muy difíciles; solamente cabe un camión o un coche", de manera que "si nos encontráramos con visitantes sería un grave perjuicio para la actividad de la lucha contra el incendio".

Por último, el consejero ha querido "trasladar el máximo reconocimiento, la felicitación y la felicidad; y el orgullo que desde el Gobierno andaluz queremos mostrar en primer lugar a todos los operativos y en segundo lugar a la colaboración entre las Administraciones". Y de paso "desear mucha suerte al operativo que todavía queda".

A preguntas de los periodistas sobre la posible afectación del incendio en la población de linces ibéricos de la zona, Antonio Sanz ha explicado que "es una zona del lince, pero seguramente los linces son suficientemente inteligentes y si ven que hay incendio habrán corrido. No nos consta en ningún caso esa información", ha añadido el consejero antes de concluir que "todo tipo de animales, no sólo linces, lo que han hecho es correr frente al incendio y, lógicamente, se han buscado refugios".