Sanz defiende un pacto por la sanidad y reclama un acuerdo de financiación que permita planificar su gestión

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (d), interviene en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción'. - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido alcanzar un pacto por la sanidad entre las comunidades autónomas y ha reclamado un acuerdo de financiación que garantice la estabilidad presupuestaria necesaria para planificar la gestión del sistema sanitario.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por El Español, donde ha abogado por sacar al sistema sanitario de la confrontación política y ha cuestionado tanto el modelo de financiación como las dificultades que, según ha señalado, plantea la actual legislación de contratos para atender las necesidades asistenciales.

"La sanidad tiene que ser blindada y protegida porque es un servicio, el más esencial", ha afirmado Sanz, quien ha advertido de que la confrontación política puede poner en peligro la credibilidad del sistema y generar desconfianza entre los ciudadanos.

En este sentido, ha aludido a los cribados y ha sostenido que poner en cuestión el trabajo de los profesionales provoca una distorsión en un sistema que "salva tanta vida".

El consejero se ha mostrado partidario de un pacto y ha asegurado que en el Consejo Interterritorial aprecia "más unidad y más planteamientos comunes de los que la gente conoce", aunque ha introducido una salvedad respecto a la ministra de Sanidad.

"Estoy seguro que somos capaces de llegar a un gran pacto por la sanidad", ha manifestado en referencia a las comunidades autónomas y a sus consejeros, antes de defender que es "mucho más" lo que las une en el ámbito sanitario.

FINANCIACIÓN PARA PLANIFICAR

En materia de financiación, Sanz ha reivindicado la capacidad de las comunidades autónomas para decidir cómo gestionan sus recursos y cuánto destinan a la sanidad. Ha defendido que esa autonomía no puede verse coartada por un sistema que, a su juicio, genera una "absoluta desigualdad" y se ha planteado de forma "impuesta" y "no dialogada".

"Con nosotros no se ha dialogado, con nadie", ha reprochado el vicepresidente primero de la Junta, quien ha reclamado un acuerdo global de financiación en España en el que todas las comunidades se sientan incorporadas y se reconozcan sus peculiaridades.

Asimismo, ha pedido que el Estado asuma su responsabilidad y ha sostenido que sus aportaciones son cada vez menores. En relación a los nuevos medicamentos y terapias, ha acusado al ministerio de Sanidad de "dar marcha atrás" y ha reclamado un departamento que "reme a favor" y sea capaz de dialogar con todos.

Sanz ha vinculado ese acuerdo a la necesidad de disponer de estabilidad financiera para organizar la asistencia sanitaria. "Es imposible planificar la sanidad si no tenemos garantías de soporte financiero", ha señalado, antes de precisar que las necesidades del sistema deben abordarse con tiempo y no resolverse únicamente de un año para otro.

En este contexto, ha advertido de que, "si no hay presupuestos generales del Estado en toda la legislatura, es muy difícil planificar y resolver".

CAMBIOS EN LA CONTRATACIÓN

Por otra parte, el consejero ha planteado la necesidad de revisar la legislación de contratos por las dificultades que, según ha explicado, provoca en la compra urgente de material sanitario.

"Gestionar el sistema sanitario con la actual ley de contratos es un imposible", ha afirmado Sanz, quien ha defendido que la sanidad requiere "urgencia e inmediatez" para adquirir materiales que pueden resultar fundamentales para la vida de los pacientes.

Por ello, ha calificado el actual sistema de contratación de "absolutamente inviable" para el ámbito sanitario y ha situado esta cuestión, junto al pacto por la sanidad y el acuerdo de financiación, entre los asuntos que deben abordarse de cara al futuro.