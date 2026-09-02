Sanz destaca que Andalucía "no ha fallado a Ceuta" frente al "error mayúsculo" del PSOE: "Hoy no se va contra nadie"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios antes de participar en la concentración de apoyo a Ceuta en el Ayuntamiento de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía a la concentración impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de apoyo a Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.

"Andalucía no podía fallar, hoy Andalucía tenía que estar claramente y de manera decidida apoyando a Ceuta porque defender a Ceuta y estar con Ceuta, como hoy está el pueblo de Andalucía, es defender a España", ha asegurado este miércoles en una atención a los medios antes de participar en la concentración.

Sanz ha estado acompañado en la convocatoria de Sevilla por el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo. Asimismo, se ha unido el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

El vicepresidente primero de la Junta ha insistido en que las concentraciones convocadas "no van contra nadie" y ha criticado a quienes "las han considerado un acto político". En esta línea, ha señalado al PSOE por cometer "un error mayúsculo" por no asistir a las concentraciones.

Asimismo, ha lamentado la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central, a quien ha calificado de "mentiroso" a raíz del último informe publicado por la Policía Nacional.

"Cuando lo que está en juego es la seguridad nacional no se puede dejar tirado a un pueblo como lo está haciendo el gobierno de Sánchez. Pero tampoco se puede mentir. Se ha demostrado que han mentido a los españoles y están mintiendo a los ceutíes. No solo les han dejado tirados y los han abandonado, sino que mienten", ha remarcado.

En contraposición a la postura del ejecutivo central, ha agradecido la presencia de los andaluces que han salido a las calles este miércoles.

"Enhorabuena a todos los andaluces por estar aquí, por tener muy claro que esto no va de siglas políticas, esto va de defensa de la dignidad del pueblo español y de defender desde luego a Ceuta frente a lo que es una crisis de Estado y una cuestión que es de seguridad nacional", ha remarcado.