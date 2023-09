Sanz fija enero para que la declaración de interés autonómico de la Ciudad Sanitaria de Jaén "pueda ser efectiva"

JAÉN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha fijado el próximo enero para que la declaración de interés autonómico de la Ciudad Sanitaria de Jaén "pueda ser efectiva".

Así lo ha indicado este miércoles a los periodistas con motivo de la reunión de la comisión de seguimiento del 'Acuerdo por Jaén', base del gobierno de coalición entre PP y Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de la capital. Junto a Sanz, que ha asistido en su condición de vicesecretario de Coordinación Institucional del PP-A, han participado el alcalde, Agustín González; el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, y los presidentes de ambos partidos, Erik Domínguez y Juan Manuel Camacho.

Sanz ha afirmado que se trabaja para que en los presupuestos andaluces de 2024 "exista ya un impulso y un reflejo concreto hacia lo que son los compromisos" del citado documento, al tiempo que ha hablado de "avances" desde el punto de vista sectorial. Como muestra, se ha referido al "compromiso firme" en materia de justicia y con la Ciudad Sanitaria, tras las recientes visitas de los consejeros José Antonio Nieto y Catalina García.

Sobre esta infraestructura sanitaria, ha anunciado "un paso más". "Estamos trabajando de manera absolutamente decidida y acelerada por proyectar esa declaración de interés autonómico durante el transcurso de lo que queda de año nos permita que en enero pueda ser efectiva", ha manifestado.

Eso significa, según ha añadido, "ya no solo una firme decisión" sobre la Ciudad Sanitaria, sino "un arranque definitivo de lo que representa ese proyecto", porque a partir de ahí hay "unas condiciones y unas características muy favorables para reducir plazos, para confirmar el proyecto y para agilizar todo lo que significa el impulso de la Ciudad Sanitaria".

Al hilo, el dirigente 'popular' ha considerado que "Jaén está harta y cansada de expectativas" y ha destacado que el referido pacto entre PP y JM+ "va a ser el de las realidades" frente a la etapa anterior "de las maquetas".

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO

Por otro lado, Sanz se ha detenido en otra de las cuestiones analizadas en la reunión: la difícil situación financiera del Ayuntamiento de la capital jiennense, sobre la que en el pacto se decidió "constituir una mesa entre las administraciones".

"Yo, que he tenido responsabilidad en el Gobierno de España, era muy consciente de la importancia del impulso en esa materia que tenía que dar el Gobierno de España. Aún no sabemos qué va a pasar, pero gobierne quién gobierne vamos a reclamar, seguro, su presencia y su ayuda. Pero lo que sí hemos decidido es que Jaén no puede esperar", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado que se va "a poner en marcha una mesa propia entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para empezar a trabajar en medidas de saneamiento, de refinanciación y de apoyo financiero" para el Consistorio.

Será en "los próximos días" y gracias también a la complicidad de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. "Estoy convencido de que el Ayuntamiento va a recibir propuestas, pero vamos a debatirlas, vamos a estudiar la situación, pero vamos y ya sabemos que podemos hacer cosas interesantes e importantes para la situación económica y financiera", ha comentado Sanz.

Al respecto, ha subrayado la importancia del 'Acuerdo por Jaén' y ha asegurado que el Ejecutivo de Juanma Moreno "va a cumplir claramente". "Nos sentimos muy corresponsables con este pacto, porque somos muy corresponsables del futuro de Jaén y queremos ser protagonistas de ese gran cambio y ese gran impulso a Jaén, que va a dar este acuerdo de gobierno entre Jaén Merece Más y el Partido Popular", ha concluido.