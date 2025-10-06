Sanz insiste en autonómicas en junio salvo adelanto de Sánchez: "No nos gusta la incertidumbre y al presidente menos"

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (i), y el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón (d), durante los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 06 de octubre de 2025, e - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido este lunes en que la intención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es que las elecciones autonómicas se celebren cuando "tocan", que es en el mes de junio de 2026. "No nos gusta jugar con la incertidumbre y al presidente menos", ha dicho el consejero.

Antonio Sanz se ha pronunciado así durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, donde ha sido presentado por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo.

Ha recalcado que el "escenario" que baraja el Gobierno de Andalucía y el que ha trasladado el presidente a sus consejeros es que las elecciones "se tienen que celebrar y deberían celebrarse cuando toca, en el mes de junio (de 2026)".

"La fecha de las elecciones trastoca muchísimo todo, por tanto, jugar con la incertidumbre a nosotros nos gusta y al presidente menos, no jugamos con la incertidumbre", ha recalcado Sanz, quien ha recordado que el presidente ya ha dicho en varias ocasiones que sólo podría darse un escenario de adelanto de elecciones andaluzas si el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, adelantara las generales a los primeros meses de 2026.

Eso se haría, según ha explicado el consejero, "por respeto a la ciudadanía", ya que no se entendería que se celebraran dos elecciones, unas generales y unas autonómicas, de forma separada en tan poco tiempo. "Nadie va a entender que sometamos a la sociedad andaluza a dos procesos electorales en un tiempo mínimo, con lo que significa de parón para la economía y para el funcionamiento de Andalucía", ha señalado.

Si no se produce ese adelanto de las elecciones generales, según ha insistido Sanz, "el escenario que barajamos" para la celebración de los comicios andaluces sigue siendo junio y agotar la legislatura, ya que Andalucía es una comunidad con estabilidad que saca adelante sus presupuestos autonómicos cada año, lo que da "seguridad" a lños inversores y creadores de empleo.

"La clave del Gobierno de la vía andaluza es la estabilidad, la moderación y el diálogo", ha señalado Antonio Sanz, quien se ha referido al diálogo social con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con UGT-A y CC.OO, cuyos tres dirigentes han asistido al encuentro informativo de este lunes.

"Empresarios y sindicatos siempre saben ponerse del lado de construir, de sumar y de hacer, lo que es un lujo para Andalucía", ha señalado el consejero, que ha resaltado la disposición de los agentes sociales andaluces a "sentarse y llegar a acuerdos". "El Gobierno de Andalucía cumple y cumplirá todos los acuerdos que tenemos", ha dicho Sanz, quien ha apuntado que la "mejor garantía del diálogo social en Andalucía se llama Juanma Moreno".

En definitiva, según Sanz, en Andalucía aún quedan meses de legislatura por delante porque "queda todavía mucho que hacer y queremos seguir haciendo mucho", desde la vía del diálogo con los agentes económicos y sociales, y con nuevas iniciativas legislativas, concretamente, la aprobación de diez nuevas leyes de aquí a las elecciones.

Y ha garantizado que en cada Consejo de Gobierno se seguirán llevando iniciativas legislativas "que tienen al Parlamento absolutamente volcado en una tramitación prácticamente alocada": "Cuatro leyes que tenemos en el Parlamento y la posibilidad prácticamente de diez leyes más que vamos a aprobar en las próximas semanas".

"Este Gobierno tiene más músculo que nunca, tiene más energía que nunca y más fuerza que nunca", ha señalado Sanz.