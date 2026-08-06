Sanz pide "no bajar la guardia" ante el virus del Nilo tras declararse 19 casos en Andalucía

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido este jueves "concienciación y prevención" y "no bajar la guardia" frente al virus del Nilo Occidental (VNO), después de que en lo que va de temporada se hayan declarado 19 casos en humanos en Andalucía, 13 de ellos de carácter leve.

En declaraciones remitidas a los medios, Sanz ha explicado que durante los meses de verano se incrementa la densidad de mosquitos en todo el país, por lo que el Gobierno andaluz está reforzando las actuaciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental.

El consejero ha señalado que alrededor del 80% de las infecciones son asintomáticas, aunque ha incidido en la importancia de detectar de manera precoz los casos graves y proteger especialmente a las personas vulnerables, entre ellas los mayores, los enfermos crónicos y quienes presentan patologías previas.

Sanz ha señalado que el programa de vigilancia se desarrolla durante todo el año, también en invierno, y cuenta con un sistema de trampeo que permite mantener una vigilancia "activa y preventiva" y anticiparse a la temporada de mayor circulación del virus, que se extiende habitualmente de mayo a noviembre.

Además, este año se está realizando un seguimiento de los casos leves en las zonas sometidas a especial vigilancia, una medida que, según ha explicado, permite anticiparse a posibles complicaciones de salud y mejorar el control de la circulación del virus.

Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio a 358 usuarios y dos determinaciones para detectar el virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre, ambas con resultado negativo.

223 TRAMPAS ACTIVAS EN ANDALUCÍA

En coordinación con ayuntamientos y diputaciones, la Junta mantendrá durante el verano un nivel elevado de vigilancia y protección de la población. Para ello, dispone de 223 trampas activas distribuidas por toda Andalucía, que permiten monitorizar el comportamiento de los mosquitos.

Sanz ha indicado asimismo que todos los municipios andaluces comienzan la temporada con algún nivel de riesgo y ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" en el sistema de vigilancia, acompañado de un llamamiento a mantener las medidas preventivas.

En este sentido, ha señalado que la fiebre del Nilo Occidental no se transmite de persona a persona y ha recomendado utilizar repelentes registrados, cubrir la piel con ropa clara, evitar olores intensos y, cuando sea posible, los focos de luz.

También ha aconsejado instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos y eliminar acumulaciones de agua estancadas en cubos, piscinas o macetas, ya que son lugares en los que los mosquitos depositan sus larvas.

"En estos meses de verano no podemos bajar la guardia", ha advertido Sanz, quien ha insistido en que protegerse de las picaduras y proteger a las personas más vulnerables resulta "fundamental" para evitar complicaciones. Asimismo, ha recomendado consultar con el centro de salud ante cualquier duda.