Sanz pide prudencia ante el "peligro extraordinario" por lluvias, con aviso rojo decretado en Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, avisa de que los 36 municipios almerienses de la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez se encuentran en aviso rojo y en "peligro extraordinario" por lluvias.

En un mensaje difundido en la red social X, Sanz ha indicado que mantienen activada la fase de emergencia en Situación Operativa 1 del Plan de Emergencia ante Inundaciones en Andalucía decretada a las 18,57 horas del pasado viernes ante la previsión meteorológica por lluvias asociadas a la Borrasca Emilia.

Por este motivo, el consejero ha pedido "prudencia máxima", así como evitar desplazamientos y seguir los consejos del Servicio de Emergencias 112 "que salvan vidas".

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 14 de diciembre, avisos de nivel rojo por lluvia en Almería, donde se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas, en concreto, en la mencionada comarca de Valle de Almanzora. Al hilo, la provincia de Granada se encuentra bajo alerta naranja y la de Cádiz por aviso amarillo a causa de lluvias y tormentas.