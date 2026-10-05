Sanz pide "sensatez" y desconvocar la huelga sanitaria ante el adelanto electoral: "Ya no hay interlocutor"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (2d), interviene en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción'. - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido "sensatez" y no secundar la huelga sanitaria ante el adelanto de las elecciones generales al considerar que "ya no hay interlocutor", y ha advertido de las consecuencias de los paros para los ciudadanos y las listas de espera.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por El Español, donde ha cifrado en un millón y medio los actos asistenciales perdidos en Andalucía como consecuencia de las diferentes huelgas y ha situado su coste económico en 203 millones de euros.

"Una huelga se hace porque tienes un interlocutor en frente. Bueno, ya no hay interlocutor, hay elecciones", ha afirmado Sanz, quien ha expresado su deseo de que se adopte "una decisión sensata" de "no ir a esa huelga" por sus efectos sobre los ciudadanos y las listas de espera.

El consejero ha reconocido "toda la razón de los médicos" y ha defendido que "no se puede cerrar un estatuto marco sin contar con la totalidad de los colectivos profesionales". No obstante, ha sostenido que la conflictividad ha "destrozado por completo todos los planes" que la Junta había puesto en marcha para reducir las listas de espera. "Así es imposible", ha añadido.

En concreto, ha explicado que el millón y medio de actos asistenciales perdidos comprende operaciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas. Además, ha señalado que las consecuencias alcanzan tanto a los pacientes cuya asistencia se suspende como a quienes ven retrasada su atención al recuperarse las citas afectadas.

"No es solo al que le ha afectado, es al que pasa para atrás", ha manifestado Sanz, quien ha explicado que, cuando se recupera la atención de quien la ha perdido, se retrasa la del paciente que estaba pendiente de recibirla.

El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado que Andalucía continúa reduciendo las listas de espera pese a las huelgas y ha avanzado que los próximos datos reflejarán esa evolución, aunque ha reconocido que se trata de "un trabajo muy difícil de abordar".

MÁS PROFESIONALES Y UNA REFORMA ORGANIZATIVA

Sanz ha considerado que las comunidades autónomas comparten un "problema estructural" de accesibilidad al sistema sanitario y ha defendido que las medidas para resolverlo pasan inicialmente por disponer de más profesionales, especialmente en determinadas especialidades.

En este sentido, ha abogado por seguir incrementando las plazas MIR y la formación, aunque ha advertido de que serán necesarios varios años para que los nuevos profesionales se incorporen al sistema.

Asimismo, ha planteado una reforma organizativa que aborde el papel de la atención primaria y su conexión con los hospitales. Al respecto, ha señalado que en 2025 se realizaron 2,46 millones de horas extraordinarias en los hospitales andaluces, un 34% más, y ha sostenido que el sistema no puede apoyarse únicamente en esta vía.

El consejero también ha reclamado criterios homogéneos para contabilizar y publicar las listas de espera, tanto quirúrgicas como de pruebas diagnósticas, con un mismo modelo para todas las comunidades autónomas que permita evitar interpretaciones que conduzcan a conclusiones que "no son realistas".

"Yo creo que la gente cuando entra en el sistema sanitario sale contento y, por lo tanto, el reto es el tiempo que tarda en entrar", ha afirmado Sanz, quien se ha comprometido a trabajar con los profesionales, a través del diálogo, para afrontar ese desafío.

Por último, ha defendido la incorporación de mecanismos digitales y sistemas de alerta, así como la mejora de la organización y de las capacidades operativas. Para poner en marcha estas medidas, ha insistido en la necesidad de contar con más profesionales, reducir la conflictividad y disponer de financiación.