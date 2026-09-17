Sanz señala al Gobierno por "no estar a la altura de la gravedad del narcotráfico": "Como en Ceuta, no está el Estado"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en el Pleno del Parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha criticado la gestión del Gobierno central en la lucha contra el narcotráfico y ha insistido en su petición de reactivación de la unidad OCON-Sur.

"El Gobierno de España no está a la altura de la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico en Andalucía. Aquí, como en Ceuta, tampoco está el Estado. El Estado hace dejación de funciones", ha subrayado este jueves en una intervención en el Pleno del Parlamento andaluz.

En esta línea, ha puesto en valor "la eficacia" de la unidad OCON-Sur durante el tiempo que estuvo operativa junto con la petición de creación de un plan estatal contra el crimen organizado. Asimismo, ha vuelto a reclamar el reconocimiento de los policías y guardias civiles como profesión de riesgo.

"Pedimos más medios para la Guardia Civil y para la Policía Nacional, capaces de enfrentarse a las narcolanchas. Pedimos juzgados especializados, una modificación del Código Penal para el agravamiento de las penas y de la ley de enjuiciamiento criminal, Asimismo, un cambio en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar seguridad jurídica", ha explicado.

Sanz ha respondido así a la pregunta formulada por el diputado de PP, Manuel Bonilla, quien ha agradecido el "sacrificio personal" de las fuerzas de seguridad que luchan contra "las mafias del narcotráfico".

"Los andaluces pedimos sencillamente seguridad, nada extraordinario, vivir tranquilos, lo mismo que piden los ceutíes", ha señalado Bonilla quien ha criticado la respuesta del delegado del Gobierno en Andalucía a la petición de reactivación de OCON-Sur por parte de la Junta.

"Yo le pido al Gobierno de España respuestas y que deje mirar para otro lado en un problema grave que tiene Andalucía y que merece una respuesta rápida por parte del Gobierno, que nos tiene que proteger a todos", ha concluido Sanz su intervención.