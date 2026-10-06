Sanz ve las elecciones del 29N como "una oportunidad" de tener un Gobierno que "resuelva problemas, no que los cree"

1123189.1.260.149.20261006110550 El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de "oportunidad" para tener un Gobierno de la Nación que "resuelva problemas, no que los cree".

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha valorado que los comicios serán "una gran oportunidad de avanzar, de dirigir el país hacia una senda también de unidad, de fortalecimiento como país y de volver a la normalidad de lo que tiene que ser un Gobierno que resuelva problemas, no que los cree".

El vicepresidente primero ha recordado que "llevamos una legislatura sin presupuesto y, por tanto, hace falta un Gobierno que genere confianza y estabilidad y que se dedique a solucionar los problemas de los españoles". Preguntado sobre la huelga en la que están trabajando los sindicatos UGT y CCOO con los movimientos que impulsan las protestas por la situación de la vivienda, en palabras del consejero de Presidencia, "lo que ocurra alrededor o en torno al proceso electoral, cada uno es responsable de lo que hace".