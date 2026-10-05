Moreno se implicará "a fondo" en campaña y descarta el salto a Madrid si gana Feijóo: "Mi compromiso es Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur. A 5 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifest - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que se implicará "a fondo" en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha descartado dar el salto a Madrid si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegara a la Moncloa.

Juanma Moreno se ha pronunciado así este lunes durante su intervención en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur, en Málaga, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la convocatoria de las elecciones generales el 29 de noviembre.

"Vamos a intentar humanizar estas elecciones todo lo que podamos y yo, personalmente, me voy a implicar a fondo", ha indicado Juanma Moreno, convencido de que lo que pase en Andalucía --comunidad que aporta el mayor número de escaños al Congreso de los Diputados-- va a "condicionar" lo que pase en el resto de España.

Ha indicado que ya la sociedad andaluza mostró su preferencia por el PP en los últimas cinco citas electorales y ha confiado en que de cara a los comicios del 29 de noviembre, sea mucho "más fuerte".

Sobre su implicación en la campaña, ha señalado que no lo voy a hacer por "una lealtad de partido", sino por "un compromiso ético y democrático con España". "Creo que estas elecciones son clave para el futuro y las instituciones españolas. Y mi responsabilidad como dirigente político es implicarme al máximo y así lo voy a hacer".

A la pregunta de si Feijóo le dice "ven, lo dejo todo", Juanma Moreno ha respondido, en tono de broma, que no lo ve "tan atractivo" como para que él haga eso.

"Yo tengo un compromiso con Andalucía que he renovado hace escasamente tres meses y ese compromiso es de permanencia; tengo una legislatura por delante, me quedan muchas cosas por hacer y creo que yo puedo ayudar a ese proyecto nacional y a España desde Andalucía y Andalucía puede salir beneficiada si Feijóo es presidente", ha indicado Juanma Moreno.

Ha querido dejar claro que lo mismo que ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez lo exigiría a un gobierno del PP.

Juanma Moreno ha señalado que si Andalucía saca un buen resultado en las elecciones del 29 de noviembre y es "determinante", él va a exigir que "ese peso" se traslade en forma de inversión equilibrada en esta comunidad.

"A mí no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo y menos con Sánchez", según ha manifestado Juanma Moreno, para quien "hay que ser muy prudente y no dar por ganado nada".

"Todas las elecciones hay que pelearlas y todas hay que trabajarlas hasta el final porque si no, la confianza nos hace mucho daño, y ya nos pasó en 2023", ha indicado Juanma Moreno.