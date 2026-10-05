Sanz ve las elecciones como una oportunidad para "reconstruir y unir" España y critica el discurso "rupturista"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción'. - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado que la convocatoria de elecciones generales supone una "gran oportunidad" para "reconstruir y unir al país", al tiempo que ha criticado el discurso que ha acompañado al anuncio, que ha calificado de "rupturista" y del "menos institucional" que ha visto en una convocatoria electoral.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por El Español, donde ha sostenido que la celebración de elecciones constituía una "urgencia como país" y ha defendido la necesidad de afrontar el nuevo escenario con "serenidad y sensatez".

"Ya hemos visto que esta misma mañana toda la intención ha sido dividir al país", ha afirmado Sanz, quien ha expresado su preocupación por los próximos meses y ha llamado a "transmitir responsabilidad".

En este sentido, ha señalado que es "el momento de la seguridad", de "la confianza" y de "liderar una alternativa que transmita claramente que el camino de España no es dividirnos". "Por eso defino esto como una oportunidad", ha añadido.

El consejero ha extendido esta valoración al ámbito sanitario, para el que ha considerado que la convocatoria representa "una oportunidad inmensa", y ha dirigido sus críticas a la ministra de Sanidad. "Tampoco había visto nunca una ministra menos ministra", ha afirmado, antes de sostener que ha convivido con "una candidata" cuya principal preocupación en los consejos interterritoriales era el mensaje que publicaría después en redes sociales.

Asimismo, le ha reprochado haber llevado al Congreso una norma sin contar con una parte de los profesionales y ha defendido que la responsabilidad de un cargo público consiste en "unir y sacar adelante una norma que agrupe a todos".

En relación con la conflictividad sanitaria, Sanz ha cifrado en un millón y medio los actos asistenciales perdidos en Andalucía como consecuencia de las diferentes huelgas, entre operaciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas, y ha situado su coste económico en 203 millones de euros.

Según ha sostenido, las huelgas "han destrozado por completo" los planes puestos en marcha para reducir las listas de espera. Ha explicado que sus efectos alcanzan tanto a los pacientes cuya atención se suspende como a quienes ven retrasada su asistencia al recuperarse las citas afectadas.

Sanz ha reconocido "toda la razón de los médicos" y ha insistido en que no se puede cerrar un estatuto marco sin contar con la totalidad de los colectivos profesionales. No obstante, ante la convocatoria electoral, ha expresado su deseo de que se adopte la "decisión sensata" de no acudir a la huelga, por sus consecuencias para los ciudadanos y las listas de espera.

Por otra parte, ha asegurado que la gestión sanitaria andaluza continuará con independencia del escenario electoral. "Hay elecciones, pero Andalucía no se va a parar en nada", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la estabilidad de la nueva legislatura autonómica.

En este marco, ha anunciado que en octubre se pondrá en marcha un comité de evaluación, transformación y reforma sanitaria, con el objetivo de culminar en una nueva ley de garantía del sistema sanitario en Andalucía.

"Pretendemos y pretendo liderar la mayor reforma sanitaria que jamás se haya hecho", ha manifestado Sanz, quien ha situado entre sus objetivos los cambios normativos, organizativos y operativos, la incorporación de nuevas tecnologías, el refuerzo de la salud pública y la apuesta por la innovación y la investigación.