El SAS amplía hasta este viernes el plazo para hacer la autobaremación tras resolver "incidencias técnicas informáticas"

Archivo - Imagen de la Junta de Andalucía de una mujer siendo atendida por su médica de cabecera. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha ampliado hasta este viernes el plazo para que el personal sanitario realice las gestiones del autobaremo después de resolver "todas las incidencias técnicas informáticas detectadas en el proceso"; extremo que ha sido informado ya a los centros y a las organizaciones sindicales, tal y como han confirmado fuentes del SAS a Europa Press.

Desde UGT Andalucía han criticado este lunes en una nota de prensa que el primer proceso permanente de carrera profesional de 2026 "está resultando, desde su apertura, un auténtico calvario para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Comenzando por una plataforma informática que no estaba preparada para recibir solicitudes de carrera profesional para un personal no sanitario que por primera vez en este proceso podía avanzar de nivel y continuando por un injustificado e incomprensible cierre en falso del proceso a 30 de abril de 2026 en el que los profesionales sólo pudieron solicitar el nivel de carrera profesional sin presentar sus méritos".

La central sindical ha asegurado que desde la apertura del plazo de presentación del autobaremo ha venido recibiendo "un elevado número de comunicaciones de profesionales de todas las categorías que manifiestan enormes dificultades en la realización de este trámite electrónico: fallos en el cálculo de la puntuación final, así como en la categorización de méritos, categorías a las que no les permite de entrada realizar el autobaremo, incluso en numerosas ocasiones estas incidencias se producen de manera selectiva en determinadas categorías".

La carrera profesional constituye uno de los principales mecanismos de reconocimiento del desarrollo profesional de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. Por ello, insiste UGT-A, "ningún profesional puede verse perjudicado por deficiencias técnicas ajenas a su voluntad y que son exclusivamente responsabilidad de la Administración".

La digitalización de la Administración sólo "tiene sentido" cuando "facilita" los procedimientos, "nunca" cuando se convierte en "un obstáculo" que "genera incertidumbre, estrés, ansiedad, riesgo de pérdida de derechos y una profunda sensación de inseguridad jurídica entre los profesionales", concluye el sindicato.