El SAT convoca a 'rodear el Parlamento' el día de la investidura de Moreno bajo el lema 'Andalucía no está en venta'

Publicado 10/01/2019 11:54:00 CET

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha convocado una movilización para 'rodear el Parlamento' el día de la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía al frente de un gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs) con el apoyo de la "extrema derecha" de Vox bajo el lema "Andalucía no está en venta" ante la previsión de "nuevos recortes sociales y ataques a los derechos de las mujeres" por parte del futuro Ejecutivo.

Según informa el SAT en un comunicado, el objetivo es rodear el Parlamento andaluz con una "cadena humana" a las 18.00 horas del día de la votación del debate de investidura, pendiente de fijar por la Mesa del Parlamento andaluz, para lo que ya ha "legalizado" todos los días posibles para su celebración.

El SAT plantea esta protesta como "complementaria" a las movilizaciones ya anunciadas del colectivo feminista para el martes 15 de enero contra el nuevo Gobierno andaluz "puesto que nos mueve una misma motivación: un no al fascismo y a la entrada de sus políticas en Andalucía, un no al machismo, a la homofobia, al racismo y al centralismo".

Según este sindicato nacionalista, el cambio de gobierno en Andalucía "no se puede ver como el simple juego de la alternancia parlamentaria puesto que accede al poder con los votos de la extrema derecha" y pondrá en marcha "nuevos ataques contra los derechos sociales y democráticos y los servicios públicos, con privatizaciones y recortes de las políticas sociales, y una amenaza para los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad y contra la violencia machista".

"EL NUEVO GOBIERNO NO TENDRÁ PAZ SOCIAL"

A su juicio, "se trata de un gobierno orquestado desde pactos de sillón en Madrid con un partido, Vox, claramente contrario al autogobierno de Andalucía y que pretende liquidar nuestra autonomía y que tratará de reforzar el discurso del odio y las políticas que criminalizan la inmigración, traicionando el legado histórico de Andalucía como sociedad abierta, solidaria y fraternal".

En este sentido, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha asegurado que el nuevo gobierno "no tendrá paz social si se empeña en atacar los derechos sociales y democráticos" y ha hecho "un llamamiento a la movilización permanente, a la vigilancia constante, para impedir cualquier paso atrás en nuestros derechos.

Según Reina, la convocatoria para 'rodear el Parlamento andaluz' es un primer paso que tendrá continuidad el 28 de Febrero y el Primero de Mayo porque "no vamos a dar tregua al fascismo". "Andalucía no está en venta, nuestros servicios públicos no pueden venderse al mejor postor; los derechos de las mujeres no se negocian", ha concluido.